ปชน.ไม่เห็นด้วย แจ้งเอาผิด 112 ภูมิธรรม ยันมีอำนาจยื่นยุบสภา ลั่น พร้อมเดินหน้าเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 3 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคประชาชน – People’s Party โพสต์ข้อความระบุว่า
พรรคประชาชนพร้อมเลือกตั้ง หากมีการยุบสภาตามที่เราเรียกร้องมาตลอด ยืนยันผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ มีอำนาจยุบสภาได้
พรรคประชาชนยืนยันมาตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา ว่าการยุบสภา เลือกตั้งใหม่ และคืนอำนาจให้ประชาชน เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับประเทศ เพื่อให้เรามีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ ความชอบธรรมทางการเมือง และศักยภาพในการสรรหาทีมบริหารที่มีความสามารถ ในการมาแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
เรายืนยันมาโดยตลอดว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ภูมิธรรม เวชยชัย มีอำนาจยุบสภา แต่ในเมื่อคุณภูมิธรรมยังคงยืนยันว่ายังไม่ได้มีการดำเนินการยุบสภาแต่อย่างใด จนถึงวินาทีสุดท้าย พรรคประชาชนจึงตัดสินใจเดินหน้าแถลงจุดยืนเรื่องการใช้กระบวนการเลือกนายกฯ คนใหม่ เพื่อหานายกฯ มายุบสภาตามเงื่อนไข 3 ข้อของพรรคประชาชน
หลังการแถลงของพรรคประชาชนเมื่อเช้านี้เวลา 08:45 น. ต่อมาเวลา 10:30 น. รองนายกฯ ภูมิธรรมได้ออกมาแถลงโดยให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกว่าได้ดำเนินการทูลเกล้ายุบสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทางพรรคประชาชนยินดีหากการยุบสภาสำเร็จและอำนาจกลับคืนสู่ประชาชนตามที่เราได้เรียกร้องมาโดยตลอด และเราพร้อมจะเดินหน้าสู่สนามเลือกตั้ง เพื่อนำเสนอนโยบายและบุคลากรของเรา ในการขอโอกาสจากประชาชนเข้ามาบริหารประเทศ
หลังจากนี้ กระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยสภาผู้แทนราษฎร จะต้องชะลอไปก่อนหรือไม่อย่างไร พรรคประชาชนเห็นว่าเป็นดุลยพินิจและอำนาจของประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภา
อย่างไรก็ตาม พรรคประชาชนยืนยันว่าแม้หลายฝ่ายย่อมมีความเห็นทางกฎหมายที่แตกต่างกันเกี่ยวกับอำนาจในการยุบสภา แต่เราไม่เห็นด้วยกับการแจ้งความดำเนินคดีทางอาญาต่อคุณภูมิธรรม เวชยชัย ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแจ้งความเอาผิดตามมาตรา 112