การเมือง

ภูมิธรรม ยิ้ม ไม่ตอบ สะพัด พรฎ.ยุบสภา ถูกสนง.องคมนตรี ตีกลับ

ภูมิธรรม ปิดเงียบ ไม่ตอบสะพัด พ.ร.ฎ.ยุบสภา ถูกตีกลับ

เมื่อเวลา 17.20 น. วันที่ 3 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี เดินลงจากห้องทำงาน ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ยิ้มให้กับสื่อมวลชน พร้อมระบุว่าไม่ให้สัมภาษณ์

ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า ร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาถูกตีกลับจริงหรือไม่ โดยนายภูมิธรรมไม่ตอบคำถามใดๆ ของสื่อมวลชน ที่พยายามสอบถามถึงความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว และขึ้นรถเดินทางกลับออกจากทำเนียบรัฐบาลทันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง