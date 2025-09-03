การเมือง

สภาฯยังรอ วันนอร์ เคาะวันโหวตนายกฯ หลังขึ้นห้องทำงาน เรียกเจ้าหน้าที่ถกเงียบ

สภา! ยังรอ ‘วันนอร์’ เคาะวันโหวตนายกฯ หากบรรจุทันเที่ยงคืนนี้ เลือกได้เลยวันที่ 5 ก.ย. แต่ไม่ทัน คาดอาจได้เลือก 6 ก.ย.

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงจากบัลลังก์ ภายหลังทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในเวลา 16.30 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 แจ้งว่า จะยื่นเรื่องให้ นายวันมูหะมัดนอร์รับทราบเกี่ยวกับมติของวิปทั้งสองฝ่าย และให้นายวันมูหะมัดนอร์เป็นผู้ตัดสินใจ วันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 32

จากนั้นมี รายงานว่า นายวันมูหะมัดนอร์ ได้ขึ้นไปยังห้องทำงานที่ชั้น 10 ของอาคารรัฐสภา ซึ่งเป็นห้องทำงานของประธานสภาฯ โดยผ่านมาแล้ว 1 ชั่วโมงยังคงพิจารณาเรื่องนี้ไม่แล้วเสร็จ

โดยมีรายงานว่า นายวันมูหะมัดนอร์ได้เรียก นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไปหารือแต่ยังไม่ทราบรายละเอียด และหากนายวันมูหะมัดนอร์ตัดสินใจเพิ่มวาระ การพิจารณาโหวตเลือกนายกฯ ภายในวันนี้ก่อนเที่ยงคืน ตามกระบวนการก็สามารถที่จะโหวตเลือกนายกฯ ในวันที่ 5 กันยายนนี้ได้

ซึ่งหากนายวันมูหะมัดนอร์ตัดสินใจบรรจุระเบียบวาระภายในวันที่ 4 กันยายนตามกระบวนการจะต้องแจ้งให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับทราบล่วงหน้าก่อน 1 วัน โดยอาจเป็นไปได้ว่า จะต้องประชุมในวันที่ 6 กันยายนนี้ นอกจากนี้มีรายงานว่า ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ยังคงรอสแตนบายอยู่ หากนายวันมูหะมัดนอร์ สั่งเพิ่มวาระการประชุมเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ สื่อมวลชนพยายามโทรติดต่อนายวันมูหะมัดนอร์ เพื่อสอบถามถึงการตัดสินใจว่า จะบรรจุวาระเลือกนายกรัฐมนตรีวันใดนั้น แต่นายวันมูหะมัดนอร์ ไม่ได้รับโทรศัพท์และยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่รัฐสภา

ADVERTISMENT

ข่าวที่เกี่ยวข้อง