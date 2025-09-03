ภูมิใจไทย กลับเข้าสภาไม่ทัน โหวตกม.ของปชน. ด้านพท.ได้ทีแซะ ตอนเซ็น TOA ได้คุยเรื่ององค์ประชุมไหม?

สัญญาใจเริ่มแล้ว! ภูมิใจไทย กลับเข้าสภาฯไม่ทัน โหวตกม.ของปชน. ปธ.ชิงปิดไม่รอ ทำ “ณัฐวุฒิ“ โวยลั่นรอนิดเดียวก็ไม่ได้ ด้านพท.ได้ทีแซะ ตอนเซ็น TOA ได้คุยเรื่ององค์ประชุมหรือเปล่า
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเย็น ซึ่งเป็นการประชุมพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อย และเคลื่อนย้ายสารมลพิษ พ.ศ. … หรือ กฎหมาย PRTR ที่เสนอ โดย น.ส.เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 11,685 คน เป็นผู้เสนอ ซึ่งเป็นการพิจารณาในวาระ 1 โดยช่วงหนึ่งที่มีการลงมติ ที่ดูเหมือนส.ส.จะอยู่ในห้องประชุมน้อย โดยเฉพาะที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทย จำนวนหนึ่งกลับไปอยู่ที่พรรค ทำให้ใช้เวลานานในการรอสมาชิก แต่ นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาฯ คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานการประชุม ไม่สามารถขานองค์ประชุมได้ ทำให้ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ขอให้ประธานรอสมาชิกที่กำลังเดินทางมา
ขณะที่ นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อภิปรายว่า การประชุมนัดพิเศษต้องขอบอกว่า ฝ่ายค้านใช้เวลาหลายเดือนในการขอให้มีการประชุมนัดพิเศษในวันนี้ ที่จะขอเลื่อนเฉพาะร่างกฎหมายของส.ส. และภาคประชาชน ข้อตกลงที่เราคุยกันตอนที่นัดประชุมพิเศษครั้งนี้ คือทุกพรรคจะร่วมกันเป็นองค์ประชุม และฝ่ายค้านก็ยืนยันว่า จะร่วมเป็นองค์ประชุม ในการผ่านกฎหมายไปให้ได้อย่างน้อย 3 ฉบับ และจริงๆแล้วข้อตกลงที่พูดกันผูกพันไปถึงวันที่ 5 กันยายน
ซึ่งเป็นร่างกฎหมายของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงแม้ครม. จะพ้นไปหรือสภาจะยุบ รัฐบาลกำลังจะเปลี่ยน แต่เป็นร่างกฎหมายที่ครม. เสนอเข้ามา ถ้าวันนี้ไม่ได้รับความร่วมมือ อย่างที่ตกลงกัน ตนไม่รู้ว่าร้อนรนอะไรกันมากหรือไม่ ถึงได้หายไปมากขนาดนี้ ตนพูดถึงทุกพรรคไม่ว่าพรรคไหนก็ตามที่ไม่รักษาข้อตกลงที่คุยกันก่อนหน้านี้ ถ้าวันนี้องค์ประชุมไม่ครบ ขอให้ประธานเปิดตัวเลข เปิดรายชื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าใครที่ไม่อยู่ร่วมพิจารณาร่างที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอ พรรคไหนบ้างที่ไม่อยู่ในสภาแห่งนี้ พรรคไหนบ้างที่เห็นว่าวิกฤตของพรรคตัวเองสำคัญกว่ากฎหมายของประชาชนที่เสนอเข้ามาในสภาฯ
ทั้งนี้ นายฉลาด ยังพยายามที่จะกดออดเรียกสมาชิกให้เข้าประชุมเป็นช่วงๆ แต่ นายวิโรจน์ ลุกขึ้นขอว่า อย่าปิดการประชุม จะรอ 1-2 ชม.ก็ได้ แต่นายปกรณ์วุฒิ ขอให้พักการประชุม นานแค่ไหนก็จะรอ เพราะกฎหมายฉบับนี้สำคัญมาก ขณะที่ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ ไม่ยอมให้พักการประชุม เพราะที่ผ่านมาพักการประชุมไปแล้ว กลับมาประชุมใหม่ เหลือคนน้อยมาก แต่นายฉลาด ก็พยายาม กดออดรอให้สมาชิกเข้าประชุม
ขณะที่ มีรายงานว่า ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ที่ออกจากสภาฯ เพื่อเดินทางไป ที่พรรคภูมิใจไทย เพื่อหารือเรื่องการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล กระทั่ง เวลา 17.45 น. ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทย ทยอยเดินทางมาที่พรรคมาลงมติที่สภาฯ โดยต้องเร่งเดินทาง เนื่องจากว่า สภาฯกำลังจะลงมติ ร่างที่พรรคประชาชนและภาคประชาชนเป็นผู้เสนอ จึงมีเหตุจำเป็นให้ส.ส. พรรคภูมิใจไทยต้องเร่งโหวตร่างกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากได้สัญญากับพรรคประชาชนไว้ ว่าจะโหวตสนับสนุน
ขณะที่ ในห้องประชุม ยังคงแสดงความคิดเห็นโดย น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้น กล่าวว่า วันนี้พวกเราอยากลงมติ แต่ตนเห็นว่า องค์ประชุมไม่ครบ เพราะไม่มีพรรคภูมิใจไทยอยู่ จึงขอเสนอให้พรรคประชาชนโทรตามพรรคภูมิใจไทยให้มาช่วยลงมติหรือ ให้ประธานเลื่อนการลงมติไปเป็นวันศุกร์ที่ 5 กันยายน ส่วน นายวัชรพล ขาวขำ ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ยืนยันว่า พรรคเพื่อไทยเป็นองค์ประชุม แต่เราเห็นกันทั้งสภาฯว่า มีพรรคการเมืองใดที่ไม่อยู่ ตอนเซ็น TOA ไม่ได้ถามกันหรือว่า จะเป็นองค์ประชุมให้กันหรือไม่ หากไม่เป็นองค์ประชุมให้กันก็เหนื่อยและลำบาก
ทำให้ นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ ส.ส.ระยอง พรรคประชาชน สวนว่า ส.ส.พรรคประชาชน มี 140 กว่าคน เพื่อไทย ก็ร้อยกว่าคน 2 พรรคร่วมกันก็เกินครึ่งแล้ว ถ้าเราอยู่กันทั้งคู่ อย่างไรก็ผ่านไปได้ อย่างไรก็ตาม นายฉลาด ได้ชี้แจงว่าตนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร จึงได้กำหนดวาระพิเศษขึ้นมาในวันที่ 3-5 กันยายนนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับที่ประชุมว่าจะเห็นอย่างไร ฉะนั้น วันนี้เราประชุมกันมาได้ 2 ฉบับแล้วและตนรอสมาชิกได้
ด้าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ถ้าร่างกฎหมายดังกล่าววันนี้โหวตไม่ได้ ก็เสียดาย แต่ดูแล้วถ้าจะรอถึง 20.00 น. ก็ไม่ครบองค์ประชุมแน่นอน ดังนั้น เพื่อให้กฎหมายฉบับนี้ได้ตั้งกรรมาธิการ ก็ขอให้เลื่อนไปโหวต และตั้งกรรมาธิการในวันที่ 5 กันยายนนี้ ซึ่งมีการมีนัดประชุมอยู่แล้ว
ขณะที่ นายวิโรจน์ กล่าวว่า องค์ประชุมขาดเพียง 20 คนเท่านั้น จึงเห็นด้วยว่า ไม่ต้องพักการประชุม ตำรวจสภาก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรอยู่ ขอให้คุยกันแบบสนุกสนานปรึกษาหารือกันสักพักหนึ่ง เพื่อนเราอีก 20 คนก็มาแล้ว ทำให้ นายอัครเดช กล่าวว่า เรามีความหวัง ได้รับการประสานจากสมาชิกอีก 60 ท่านกำลังจะมาแล้ว ขอให้เราหารือกันอยู่ในนี้ จะได้ครบองค์ประชุมหารือกฎหมายที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชน
ทำให้นายฉลาด กล่าวว่า เราใช้เวลารอนานแล้วเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอสรุปว่าเรามีเวลาคือวันที่ 5 กันยายน ไม่รู้ว่าเพื่อนอีก 60 คนอยู่ที่ไหน จึงขอเลื่อนการประชุมไปบรรจุในวันที่ 5 กันยายน
ก่อนที่จะมีเสียง นายปกรณ์วุฒิ ลุกขึ้นประท้วง และมีเสียง ส.ส.พูดขึ้นมาว่า “เห้ย“ และ นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กล่าวว่า ”รอนิดเดียวก็ไม่ได้ท่านประธาน” นายฉลาด จึงตัดบทว่า “ปิดประชุมครับ” ในเวลา 18.00 น.
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ที่พรรคภูมิใจไทย เมื่อเวลา 17.45 น. ส.ส.ได้ลงจากห้องประชุมพรรค หลังนัดหมายหารือการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งบรรดา ส.ส.ทยอยเดินทางมาที่พรรคไม่ถึง 30 นาที แต่ต้องเร่งเดินทางกลับสภา เนื่องจากว่า สภากำลังจะลงมติ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษ หรือ (ร่างกฎหมาย PRTR) ซึ่งพรรคประชาชน และภาคประชาชน เป็นผู้เสนอ จึงมีเหตุจำเป็นให้ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ต้องเร่งโหวตร่างกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากได้สัญญากับพรรคประชาชนไว้ ว่าจะโหวตสนับสนุน
อย่างไรก็ตาม นี่ถือเป็นสัญญาใจแรกของพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชน หลังจากที่พรรคประชาชน เทเสียงโหวตสนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเดินทางจากพรรคภูมิใจไทย ไปยังรัฐสภาใช้เวลา 35 นาทีขึ้นไป ขณะที่ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ส.ส.เพื่อไทย ได้ลุกขึ้นให้พรรคประชาชนโทรตามพรรคภูมิใจไทย