อนุทิน ขออย่ากดดัน วันนอร์ บรรจุวาระโหวตนายกฯ เชื่อทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ
เมื่อเวลา 18.50 น. วันที่ 3 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์กระแสข่าวพระราชกฤษฎีกายุบสภาถูกตีกลับ ว่า ทุกอย่างมีขั้นตอนของมันอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า ถือเป็นทิศทางที่ดีหรือไม่ ในการเริ่มโหวตนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน กล่าวว่า มันมีขั้นตอนมีกระบวนการ ขอผู้สื่อข่าวอย่ากดดันทุกฝ่ายมาก เชื่อว่าทุกอย่างกำลังเดินหน้า
ผู้สื่อข่าวถามด้วยว่า ต้องรอให้ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร บรรจุวาระเพียงผู้เดียวใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ก็แน่นอน เพราะว่าเป็นประธานสภาฯ เป็นอำนาจของท่าน
ส่วนจะบรรจุภายในวันศุกร์ที่ 5 ก.ย.ได้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า รอที่ประธานสภาฯ เราเคารพกฎเกณฑ์กติกาทุกอย่าง อยากให้ทุกฝ่ายเคารพกติกา ทุกอย่างก็จะดำเนินไปได้ ด้วยความราบรื่น