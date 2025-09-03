ด่วน! วันนอร์ ร่อนหนังสือแล้ว เรียกส.ส.โหวตนายกฯ 5 ก.ย.นี้
เมื่อวันที่ 3 กันยายน เว็บไซต์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เผยแพร่วาระการประชุมสภาฯ ในวันที่ 5 กันยายน โดยมีวาระเรื่องด่วนที่ 8 พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
โดยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส่งหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ระบุว่า ด้วยประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มีคำสั่งให้บรรจุเรื่องตามระเบียบวาระ เรื่องด่วนที่ 8 พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพิ่มเติม ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 3 ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2568