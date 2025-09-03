หนุ่มเมืองจันท์ แนะ ปชน. เจรจาอนุทิน ถอนแจ้งจับ 112-157 ภูมิธรรม ยันการเมือง ไม่ควรเข่นฆ่ากันมากเกินไป
เมื่อวันที่ 3 กันยายน นายสรกล อดุลยานนท์ หรือ หนุ่มเมืองจันท์ โพสต์ข้อความผ่านเพจ “หนุ่มเมืองจันท์” ระบุว่า
“เรายืนยันมาโดยตลอดว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ภูมิธรรม เวชยชัย มีอำนาจยุบสภา”
”อย่างไรก็ตาม พรรคประชาชนยืนยันว่าแม้หลายฝ่ายย่อมมีความเห็นทางกฎหมายที่แตกต่างกันเกี่ยวกับอำนาจในการยุบสภา แต่เราไม่เห็นด้วยกับการแจ้งความดำเนินคดีทางอาญาต่อคุณภูมิธรรม เวชยชัย ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแจ้งความเอาผิดตามมาตรา 112“
วิธีการหนึ่งที่พรรคประชาชนจะแสดงถึง ”จุดยืน“ นี้
เขาควรขอให้คุณอนุทิน ชาญวีรกุล บอกคุณศุภชัย ใจสมุทร และพรรคเล็กที่สนับสนุนคุณอนุทินให้ไปถอนแจ้งความคุณภูมิธรรม เวชยชัย ในเรื่องการทูลเกล้ายุบสภาฯ
แม้จะไม่อยู่ในเงื่อนไข 5 ข้อที่สัญญากัน
แต่จะเป็น “จุดเริ่มต้น” ที่ดีของทั้ง 2 พรรค
แทนที่จะเริ่มต้นด้วย ”ความแตกต่าง“
ที่สำคัญประธานสภาฯก็บรรจุวาระเรื่องการเลือกนายกฯคนใหม่ในวันที่ 5 กันยายน เรียบร้อยแล้ว
ยื่นไมตรีกันสักนิดก็จะดีเพื่อบรรยากาศใหม่ก่อนการยุบสภาฯ
การเมืองไม่ควรจะเข่นฆ่ากันมากเกินไป