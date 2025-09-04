มติ ปชน.โหวต ‘อนุทิน’ นายกฯ คนที่ 32 แต่เพิ่มเงื่อนไขในเอ็มโอยู
เมื่อเวลา 08.37 น.วันที่ 3 กันยายน ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) นำคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) แถลงข่าวผลการประชุมตัดสินใจของกรรมการบริหารพรรคในการโหวตนายกรัฐมนตรี ว่า ในช่วงระยะเวลา 5 วันที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน ขณะที่มีกระแสข่าวในเรื่องการยุบสภา ในฐานะหัวหน้าพรรค ปชน.วันนี้มาพร้อมกับผู้บริหารของพรรคบางส่วน ที่ได้ประชุมจนถึงเมื่อเช้า ถึงข้อสรุปว่าประชาชนจะตัดสินใจอย่างไรในสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน หลังจากได้พูดคุยกับพรรคเพื่อไทย (พท.) และพรรคภูมิใจไทย (ภท.) พรรค ปชน.ได้พิจารณาอย่างละเอียดถึงความเข้าใจของ 2 พรรคการเมืองต่อเงื่อนไขของพรรค ปชน.และกลไกในการควบคุมรัฐมนตรีชุดใหม่ ให้รักษาสัญญาดังกล่าว ประกอบกับกระบวนการในการรับฟังเสียงของสมาชิกพรรคคณะทำงานของพรรคทั่วประเทศ และผู้แทนสภาผู้ราษฎรอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว วันนี้ กก.บห.ที่ประชุมจึงมีมติ ว่าหากมีการประชุมสภาเพื่อให้ความเห็นชอบเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ พรรค ปชน.จะให้ความเห็นชอบแก่นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้า ภท.
นายณัฐพงษ์กล่าวอีกว่า โดย ภท.จะต้องยอมตกลงเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1.นายกฯ คนใหม่ต้องยุบสภาภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป 2.ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จำเป็นต้องมีการออกเสียงประชามติก่อนที่รัฐสภาจะดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ตามมาตรา 256 นั้น คณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 เพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป
3.ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีการออกเสียงประชามติก่อนที่รัฐสภาดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ตามมาตรา 256 นั้น ครม.ชุดใหม่จะเร่งผลักดันร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อกำหนดให้มีกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดย ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้ง ให้แล้วเสร็จในวาระของสภาชุดนี้โดยเร็ว 4.เพื่อสร้างหลักประกันว่า นายกฯ คนใหม่จะยุบสภาภายใน 4 เดือนจริง พรรค ภท.ต้องไม่ดำเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อทำให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก และ 5.พรรค ปชน.ยืนยันเป็นฝ่ายค้านต่อไป โดยจะทำหน้าที่ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดใหม่อย่างเต็มที่ และจะไม่มีบุคคลใดจากพรรคประชาชนไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
ก่อนที่นายณัฐพงษ์จะลงนามใน Memorandum of Agreement (MOA) หรือบันทึกข้อตกลง ก่อนจะส่งต่อให้พรรค ภท.
เวลา 11.14 น.ที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคารรัฐสภา นายอนุทิน นำแถลงจัดตั้งรัฐบาล และลงนามรับ 5 ข้อ ในบันทึกข้อตกลงของพรรค ปชน.ว่า ตน และบรรดา ส.ส.ทั้ง 146 คนที่อยู่ในที่นี้ ขอแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาล ตนได้รับเงื่อนไข และข้อสรุปออกมาเป็นข้อตกลงร่วมระหว่างพรรค ปชน.กับพรรค ภท.ว่าด้วยกรณีการเลือกบุคคลไปดำรงตำแหน่งนายกฯ แจ้งให้กับ ส.ส.ทั้ง 146 คนรับทราบ
“พวกเราทุกคนต้องขอขอบคุณ กก.บห., ส.ส.พรรค ปชน.และประชาชนที่สนับสนุนพรรค ปชน.ทุกท่าน ที่มีมติให้การสนับสนุนพรรค ภท.เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ พรรค ภท.และ ส.ส.146 คน มาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ ได้มอบรายชื่อ และให้คำมั่นกับพรรค ปชน.ว่าจะให้การสนับสนุนตนเป็นนายกฯ และจะได้จัดตั้งรัฐบาลตามข้อเสนอของพรรค ปชน.และผมจะได้นำส่งให้ผู้บริหารพรรค ปชน.ไว้เป็นข้อมูลต่อไป อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้จะเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของ ส.ส.โดยประธานสภา และ ส.ส.จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” นายอนุทินกล่าว
นายอนุทินกล่าวอีกว่า ขอกราบเรียนให้ทุกท่านทราบว่า พรรค ภท.และ ส.ส.ทั้ง 146 คน ที่ปรากฏตัวในที่นี้ ซึ่งมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม (กธ.) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรค กธ. นายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) นายศักดา วิเชียรศิลป์ ส.ส.กาญจนบุรี พรรค พท. นายสรรเพชร บุญญามณี ส.ส.สงขลา และนายสมยศ พลายด้วง ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)
“ทั้งนี้ ตระหนักดีว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่กำลังดำเนินต่อไปจากนี้ ทางพรรค ปชน.ได้ให้ความร่วมมือ ในการหาทางออกให้ประเทศไทยในสถานการณ์วิกฤต ขอยืนยันว่าพวกเราทุกคนในที่นี้ จะไม่ทำให้เจตนารมณ์ และความเสียสละของทุกท่านสูญเปล่า และจะรักษาข้อตกลงทั้ง 5 ข้อ ที่ได้ให้ไว้กับประชาชนตลอดระยะเวลา 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้เข้าทำงานในฐานะรัฐบาล และจะดำรงสภาพการเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่จะมีประชาชนร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการทำงาน จะตั้งใจทำงานอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถ ให้สมกับความไว้วางใจที่ทุกท่านให้โอกาสกับพวกเรา” นายอนุทินกล่าว