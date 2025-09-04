ปชน. แสดงจุดยืน ไม่เห็นด้วยฟ้อง ม.112-ม.157 ขอถอนแจ้งความ ย้ำมติ เดินหน้าโหวตอนุทิน

ปชน. แสดงจุดยืน ไม่เห็นด้วยฟ้อง ม.112-157 ขอถอนแจ้งความ ย้ำมติ เดินหน้าโหวตอนุทิน
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 4 กันยายน ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.กรุงเทพฯ หัวหน้าพรรคประชาชน ออกมาแถลงข่าวถึงกรณี การดำเนินคดีกับ นายภูมิธรรม เวชยชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ โดยกล่าวว่า สืบเนื่องจาก ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้บรรจุระเบียบวาระประชุมพรุ่งนี้ ขณะที่พรรคเพื่อไทยได้มีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ แต่มีกระแสข่าวว่า รัฐบาล เตรียมนำความเห็นประกอบเพิ่มเติม เสนอไปยังสำนักองคมนตรี ว่าปฏิบัติการนายกฯมีอำนาจยุบสภา
พรรคประชาชน มีความเห็นดังต่อไปนี้
1.ปชน.ยืนยันว่า ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ มีอำนาจยุบสภา แต่ปชน.ไม่มีอำนาจในการตีความ อำนาจตีความอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้เกิดสภาพความไม่ชัดเจน บวกกับสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการอยู่ สิ่งที่ยังไม่ชัดเจนคือ เพื่อไทย ยังเดินหน้า กระบวนการยุบสภาอยู่หรือไม่อย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดข้อกังวล สิ่งที่อยากขอเรียกร้องจากภูมิธรรม และ รัฐบาลให้เกิดความชัดเจน ว่า ตกลงรัฐบาล เดินหน้ากระบวนการยุบสภาอยู่หรือไม่ ถ้ากระบวนการหรือ การโหวตนายกฯ หรือ ยุบสภา ยังไม่ชัดเจน เห็นควรว่าต้องดำเนินการตามระเบียบวาระที่ได้บรรจุในวันพรุ่งนี้
2.เราเห็นว่า มีการดำเนินคดี ม.112 และ ม.157 พรรคประชาชนไม่เห็นด้วย ในการใช้เครื่องมือดำเนินคดีดังกล่าว ขอให้ 2 ท่าน ถอนคำกล่าวโทษในการดำเนินคดีดังกล่าว เพื่อสร้างบรรยากาศหาทางออกให้กับประเทศ ไม่เห็นด้วย กับการใช้กฎหมายดำเนินคดีใดๆ
นายณัฐพงษ์ กล่าวอีกว่า ไม่เห็นด้วยกับนิติสงคราม และ ใครจะขึ้นมามีอำนาจแล้วใช้กระบวนการทุกอย่างที่ตัวเองมีอำนาจ เล่นงานคู่ตรงข้าม หรือ คู่ขัดแย้ง ถ้าเกิดกรณีนี้ไม่ว่า พรรคภูมิใจไทย หรือใครก็ตาม ที่เรายืนยันมติไปแล้วว่าจะเลือกคุณอนุทิน เราไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าว ตนในฐานะหัวหน้าพรรค ไม่เห็นด้วยกับ
“นอกสภาห้ามคนไปยื่นไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขาอยู่พรรคอื่นๆ แต่หากมีดำเนินการไปแล้ว เชื่อว่า 140 เสียงที่ จะช่วยกำกับทิศทางทางการเมืองพรรคต่างๆได้” นายณัฐพงษ์ กล่าว
นายณัฐพงษ์ ยังได้กล่าวถึง เสียงวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจโหวตพรรคภูมิใจไทยว่า จากการกระแสที่ได้ยินมา โหวตเตอร์ หรือผู้สนับสนุน ไม่สบายใจ เราเข้าใจดี และผู้บริหารพรรคได้รับฟังเสียงอย่างรอบด้านแล้ว แต่อย่างไรก็ดีก่อนจะออกเป็นมติพรรค เราได้ฟังเสียงองคาพยพแล้ว โดยเฉพาะเสียงของสมาชิกพรรค ที่เห็นเป็นทิศทางเดียวกัน จากนี้ การทำงานให้ผู้สนับสนุนเห็นว่า เราตัดสินใจเป็นไปเพื่ออะไร ก็เป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่ต้องทำต่อ ช่วง 4 เดือนจากนี้ หากพรรคประชาชนได้กำกับทิศทางให้เป็นไปตามข้อตกลงพรรคภูมิใจไทย เชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจดี
