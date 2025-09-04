อนุทิน ร้องเอ้า เพิ่งรู้ทีมกม.ภูมิใจไทย แจ้งจับภูมิธรรม ปมยุบสภา ยัน 112 ไม่เกี่ยวกับเรา

‘อนุทิน’ รับเคลียร์ ‘ปชน.’ แล้ว หลัง ‘ภท.’ มาโหวตร่างกฎหมายไม่ทัน บอก ขอตรวจสอบก่อน กรณีลูกพรรคแจ้งความ ‘ภูมิธรรม’ ชี้ หาก ‘เพื่อไทย’ เสนอ ‘นายกฯ’ แข่ง เป็นประโยชน์ประชาชน
เมื่อเวลา 09.05 น.วันที่ 4 กันยายน 2568 ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เดินทางมาถึงอาคารรัฐสภา โดยไม่ได้ตอบคำถามว่า กังวลใจในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 5 กันยายนหรือไม่ และเมื่อผู้สื่อข่าวบอกให้ นายอนุทิน มาสัมภาษณ์ ที่จุดสัมภาษณ์รวม นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่เอา อย่าเพิ่ง และพยายามบ่ายเบี่ยง
เมื่อถามว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมานั้น พรรค ภท.เดินทางมาโหวตร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อย และเคลื่อนย้ายสารมลพิษ พ.ศ. … หรือกฎหมาย PRTR ที่เสนอโดยประชาชน ไม่ทัน ได้มีการเคลียร์กับพรรคประชาชนแล้วหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ได้มีการชี้แจงแล้ว พยายามกลับมากันอยู่ ย้ำว่า ได้คุยกับพรรคปชน. และจะต้องมีการจัดตั้งทีมประสานงานขึ้นมา เพราะเราเพิ่งมาเป็นฝ่ายค้านร่วมกัน เพิ่งทำงานด้วยกันในสมัยแรก เราก็ต้องตั้งทีมที่ประสานงานกันระหว่างพรรคปชน. กับพรรค ภท. นี่เป็นการพูดถึงปัจจุบัน ในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านด้วยกัน
เมื่อถามถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่พรรคภท. ไปแจ้งความมาตรา 112 กับ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกฯ นายอนุทิน ส่ายหัวก่อนกล่าวว่า “112 ไม่เกี่ยวกับภูมิใจไทย ไม่มีเลย”
ต่อข้อถามว่า ทำไมจึงให้พรรคไปแจ้งความเช่นนี้ นายอนุทิน กล่าวว่า “ขอตรวจสอบก่อน ผมไม่ทราบว่า ไปในนามพรรคหรือ ไม่ใช่มั้ง” เมื่อถามย้ำว่า นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ไปแจ้งความ นายอนุทินร้อง ”เอ้า“ ก่อนกล่าวว่า “เมื่อวานวุ่น แต่เรื่องอื่น“
เมื่อถามว่า ได้มีการพูดคุยกันหรือไม่ กรณีที่มีการตีกลับร่าง พ.ร.ฎ.ยุบสภา นายอนุทิน กล่าวว่า ตรงนี้มิบังควรที่จะพูดถึง
เมื่อถามถึงกรณีที่ ในวันที่ 5 กันยายน จะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยพรรคเพื่อไทยอาจจะมีเสนอแข่งกังวลหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกอย่างต้องมีทางเลือก ยิ่งมีทางเลือกก็ยิ่งเป็นประโยชน์กับประชาชน
เมื่อถามถึงกรณีที่ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ระบุว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดนี้ จะเป็นครม.เขี้ยวลากดิน นายอนุทิน ไม่ได้ตอบคำถาม ก่อนจะเดินเข้าลิฟต์ไป