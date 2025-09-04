บิ๊กเต่า รับเอาตัวพลีชีพ ร้องโยกย้ายตร.ไม่เป็นธรรม ยันเรื่องจบแล้ว จะถึงคิวตัวเองคงยาก

บิ๊กเต่า เข้าแจง กมธ.ตำรวจ ปมร้องเรียนแต่งตั้ง ขรก.ตร.ไม่เป็นธรรม ยืนยันเรื่องจบแล้ว ก.ตร.ชุดใหญ่ให้ความเป็นธรรม ยันออกโรงเรียกร้องเพื่อทุกคน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 กันยายน ที่รัฐสภา พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(ผบช.ก.) ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ (กมธ.)การตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร กรณีร้องเรียนขอความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจว่า ตนเข้ามาชี้แจงในประเด็นที่มีการร้องเรียนเรื่องการแต่งตั้งแยกย้ายฯ ซึ่งการแต่งตั้งจบไปแล้ว คณะกรรมการชุดใหญ่ได้ให้ความเป็นธรรมกับคนทำงานแล้ว ซึ่งตนรู้สึกพอใจ เพราะปีที่แล้วการแต่งตั้งได้แต่ผู้อาวุโส ส่วนปีนี้ครั้งแรกน่าจะเป็นของคนใกล้ชิด แต่พอเข้าก.ตร.ชุดใหญ่ ก็มีคนที่มีความรู้ความสามารถได้รับการพิจารณา ก็ถือว่าพอใจในสิ่งที่ก.ตร.ชุดใหญ่ให้ความเป็นธรรม
“เรื่องนี้ไม่อุทธรณ์ เพราะผมถือว่าจบแล้ว ก.ตร.ชุดใหญ่ได้ให้ความเป็นธรรมกับคนทำงาน สิ่งที่เราเรียกร้อง คือเราต้องการให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการตำรวจเพราะฉะนั้นการแต่งตั้งครั้งนี้ภาพลักษณ์ดูดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว ซึ่งจะส่งผลต่อการแต่งตั้งครั้งต่อๆ ไป และการร้องเรียนครั้งนี้อยากกระตุกเตือนว่าคนที่ตั้งใจทำงาน ควรได้รับการแต่งตั้ง ในเมื่อมีการจัดตั้งกันใหม่ถือว่าจบ
ทั้งนี้ผมขอขอบคุณ ก.ตร.ชุดใหญ่ที่เมตตาคนทำงานให้ได้รับตำแหน่ง บางคนที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งไปก็ต้องขอแสดงความเสียใจ เพราะหลักเกณฑ์ของตำรวจในเรื่องความรู้ความสามารถมุ่งเน้นคนทำงานได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งคนที่ไม่ได้แต่งตั้งก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ทำงาน แต่เชื่อว่าคนเหล่านี้ต้องมีความมานะ พยายามทำงานให้มากกว่านี้” พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าว
เมื่อถามว่า รู้สึกท้อหรือไม่ เหมือนที่ผ่านมาเราทำงานและหวังจะได้รับการแต่งตั้ง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า ตนพูดไปแล้วว่า ที่ออกมาเรียกร้อง เราเรียกร้องให้กับทุกคน หากถามว่ามีผลกับเราหรือไม่ ก็ยาก เพราะการที่เราเหมือนเอาตัวไปพลีชีพจึงยากที่จะได้มา แต่เรามองถึงระบบคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ ในพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ตำรวจแห่งชาติ 2565 ควรนำมาใช้อย่างจริงจัง วันนี้ก็จะยืนยันกับกรรมาธิการฯ ว่าอยากให้เอาพ.ร.บ.ตำรวจมาใช้อย่างจริงจังในการแต่งตั้งครั้งต่อๆ ไป เพื่อขวัญและกำลังใจของตำรวจ