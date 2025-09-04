‘อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ’ เลขาฯสถาบันพระปกเกล้า ผงาด นั่งประธานบอร์ด อสมท.คนใหม่
เมื่อวันที่ 4 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีวาระที่น่าสนใจ คือ การเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ บมจ.อสมท. ผลปรากฏว่า ที่ประชุมมีมติเลือก นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธาน บมจ.อสมท. คนใหม่
สำหรับ นายอิสระ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ด้านวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ Imperial College London(ด้วยทุน Marie Courie Fellowship ของสหภาพยุโรป)
ประกาศนียบัตรกฎหมายสัญญา (Contract Laws), Harvard Law School, มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด, สหรัฐอเมริกา เป็นต้น
ปัจจุบันนายอิสระ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นอดีตสส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตเลขาธิการประธานรัฐสภา
