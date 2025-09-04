สุรทิน ไม่สนเสียงด่า ยืนยัน เอาผิด 112 ภูมิธรรม ไม่หวั่นเป็นเชื้อดีลล่ม ปชน.ไม่โหวตอนุทิน 

‘สุรทิน’ ถาม ใครจะมาสั่ง มีแต่คอมมิวนิสต์ด้วยกัน หลัง แจ้งเอาผิด ม.112 ‘ภูมิธรรม’ ย้ำ เป็นพสกนิกร ทำหน้าที่ปกป้องสถาบันฯ ไม่มีประเด็นอื่น
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 4 กันยายน 2568 ที่รัฐสภา นายสุรทิน พิจารณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปไตยใหม่ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เดินทางเข้าพนักงานสอบสวนแจ้งความกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) เอาผิด นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ในความผิดตามมาตรา 112 กรณีไม่มีอำนาจในการกราบบังคมทูลเกล้าฯ ยุบสภา ว่า ในฐานะที่ตนเป็นพสกนิกรผู้รักสถาบันฯ เห็นว่าสิ่งที่นายภูมิธรรม ทำน่าจะระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท เลยปกป้องสถาบันฯ สิ่งที่คิดมีแค่นั้น ไม่ได้มีมากกว่านี้ เทิดทูนสถาบันฯ ไว้เหนือหัว เหนือเกล้าฯ เหนือกระหม่อมอยู่แล้ว เนื่องจากตนมองว่า นายภูมิธรรมไม่มีอำนาจในการยุบสภาฯ เพราะกฤษฎีกาก็มีการแนะนำแล้วว่า ไม่สามารถยื่นยุบสภาได้
เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ว่าพรรคประชาชน (ปชน.) จะไม่ยกมือโหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในฐาะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เนื่องจากกรณีนี้หรือไม่ นายสุรทิน กล่าวว่า ไม่ได้กังวล พรรคประชาธิปไตยใหม่พร้อมทุกอย่าง ไม่ได้มีการหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลแต่อย่างใด ไปเองเลย เรื่องยกมือเป็นเรื่องของพรรคร่วมฯ และเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรี
“การไปแจ้งความเมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา ไม่ได้มีประเด็นอื่น นอกจากความจงรักภักดี ส่วนใครจะมองเป็นประเด็นไหนก็เป็นเรื่องส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับความรู้สึกของผม ด้านตำรวจก็มองกันเป็นเรื่องใหญ่ เนื่องจากเราไปแจ้ง ม.112 แต่เขาก็ดำเนินการตามหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ซึ่งก็ใช้เวลาอยู่พอสมควร“ นายสุรทิน กล่าว
เมื่อถามถึง กระแสข่าวว่ามีใบสั่งนั้น นายสุรทิน ถามกลับว่า ”ใครจะมาสั่ง สหายใหญ่ มีแต่คอมมิวนิสต์ด้วยกัน ใครบังอาจจะมาสั่ง“
เมื่อถามถึง กรณีการตีกลับร่าง พ.ร.ฎ.ยุบสภานั้นนายสุรทิน กล่าวว่า มองว่าไม่น่าถูกต้องอยู่แล้ว เรายึดตามกฤษฎีกาเป็นหลัก เพราะเป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาล