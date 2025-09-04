ไม่มีแผ่ว!! อดีตแกนนำพิราบขาว แจ้งจับภูมิธรรม ผิด ม.112 ทูลเกล้าฯยุบสภา
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 4 ก.ย. 68 ที่ กองปราบปราม พหลโยธิน นายนพรุจ วรชิตวุฒิกุล อดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาว และอดีตผู้สมัคร สส. พรรคเพื่อไทย นำเอกสารหลักฐานข่าวต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่เกี่ยวข้องกับนายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำมาเข้าแจ้งความกับตำรวจสอบสวนกลาง ในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ตามมาตรา 112 จากกรณีทูลเกล้าฯ ถวายกฤษฎีกายุบสภา ทั้งที่ไม่มีอำนาจ
นายนพรุจ กล่าวว่า เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา บอกชัดเจนแล้วว่านับตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นางสาวแพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ก็ทำให้อำนาจสั่งยุบสภาหายไปพร้อมกับนางสาวแพทองธารแล้ว และนายภูมิธรรมที่ขึ้นมาทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีแทน ก็ไม่มีอำนาจยุบสภาใดๆ ทำได้เพียงแค่รักษาการแทนนายกรัฐมนตรีไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่เท่านั้น หรือถ้าอยากจะดำเนินการใดๆ ก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอน ตามระเบียบ คือทำเรื่องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย
แต่นายภูมิธรรม กลับบังอาจลุแก่อำนาจ นำความที่ไม่บังควรขึ้นกราบบังคมทูลเกล้าฯ ให้ยุบสภา เป็นการกระทำที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท เข้าข่ายความผิดหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เนื่องจากพระมหากษัตริย์ไม่ควรลงมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมือง และกฤษฎีกาดังกล่าวตีกลับมาแล้วและยังไม่ ไม่ได้ ลงนามพระปรมาภิไทยกลับมา
อีกทั้ง หากมองด้านเจตนา ก็มีหลายคนออกมาเตือนแล้ว โดยเฉพาะเลขากฤษฎีกา แต่นายภูมิธรรมก็ยังดึงดัน และพฤติกรรมยังส่อไปในทางที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนพรรคของตัวเอง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กมธ.สันติสุข ยันไม่ลดเงื่อนไข นิรโทษ 112 เปิดข้อเสนอ 5 แนวทาง ไม่เอาโทษเยาวชนต่ำกว่า 18
- ธนกร ซัด โรม อย่าเป็นเด็กเอาแต่ใจ ปมร่างพรบ.สร้างเสริมสังคมสันติสุข ยัน รทสช. ไม่เลือกปฏิบัติ ชัดเจนไม่นิรโทษม.112
- ไผ่ ปูด วงข้าว ไอซ์-โรม-อนุทิน ส่อคุย 44 ส.ส. ปม ม.112 หวั่นไม่เป็นธรรมกับกระบวนการ ด้านรักชนก ถามพี่ไผ่มายัง