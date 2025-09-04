โรม ห่วง ขับคนเขมร ออกจากพท.สระแก้ว อาจเกิดผลกระทบตามมา ชี้ สร้างรั้ว ไม่ได้แก้ไขปัญหาได้จริง

โรม ห่วง หลังผู้ว่าฯสระแก้วชงดำเนินคดีคนกัมพูชารุกที่ จ.สระแก้ว ส่วนปมสร้างรั้ว 16 กิโลเมตร ต้องรอบคอบ แก้ปัญหาได้จริง
เมื่อวันที่ 4 กันยายน คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ประชุมถอดบทเรียนความขัดแย้งตามแนวชายแดน เรื่องการป้องกันอำนาจอธิปไตย พร้อมกับพิจารณาศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน โดยเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ และแม่ทัพภาคที่ 2 โดยแม่ทัพภาคที่ 2 ได้ส่งพลตรีณัฐ ศรีอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เข้าร่วมประชุมแทน
นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการฯ เปิดเผยว่า การประชุมมีวาระสำคัญคือการถอดบทเรียนจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาโดยมุ่งเน้นการทบทวนและเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เหตุปะทะที่ผ่านมาเป็นสัญญาณเตือนให้กลับมาพิจารณาเรื่องการจัดการพื้นที่ชายแดนอย่างจริงจัง ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและความพร้อมรับมือ โดยยกตัวอย่างถึงบังเกอร์ ซึ่งยังมีไม่เพียงพอในหลายจังหวัด ไม่เฉพาะพื้นที่ติดชายแดน ประชาชนได้สะท้อนปัญหานี้อย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบป้องกันไว้ล่วงหน้า แม้เหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นก็ตาม
โดยการหารือจะครอบคลุมการจัดหากำลังรบและอาวุธยุทโธปกรณ์ ซึ่งต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศและความท้าทายใหม่ ๆ โดยไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดกับประเทศ รวมถึงความเข้ากันได้ของระบบอาวุธ ดังนั้นทุกการจัดซื้อจำเป็นต้องวางแผนอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะที่ครอบคลุม คณะกรรมาธิการจึงได้เชิญแม่ทัพภาคที่ 2 เข้าร่วมชี้แจงและหารือ เพราะกองทัพภาคที่ 2 ดูแลพื้นที่ชายแดนโดยตรง การรับฟังข้อมูลจากผู้ปฏิบัติจะช่วยให้การปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ มีความเป็นจริงและตอบโจทย์สถานการณ์
นายรังสิมันต์ กล่าวว่า สำหรับการประชุมครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน แต่เป็นกำหนดการที่วางไว้ล่วงหน้าประมาณ 2 สัปดาห์อยู่แล้ว เพื่อนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาตามลำดับวาระ ส.ส.ต้องมีบทบาทในการพิจารณาเรื่อง งบประมาณด้านความมั่นคง หากในอนาคตกองทัพมีความจำเป็นต้องของบประมาณเพื่อใช้พัฒนาอาวุธ การซ่อมบำรุง หรือการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ใหม่ สภาฯ จะต้องเข้าใจถึงเหตุผลและความจำเป็นอย่างรอบด้าน โดยสิ่งสำคัญคือการหาคำตอบร่วมกันว่า ทักษะและยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร เพื่อให้การปรับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงสามารถตอบโจทย์สถานการณ์จริง และทุกฝ่ายสามารถปรับเข้าหากันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว จะขอให้ชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่จังหวัดสระแก้ว นายรังสิมันต์ เปิดเผยว่า ตนเองเพิ่งเห็นข่าวพร้อมกับประชาชนทั่วไป และยังไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหาอย่างชัดเจน แต่ยืนยันว่าจะติดตามข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงประเมินท่าทีและการตอบโต้จากฝ่ายกัมพูชาไปพร้อมกัน เพราะประเด็นนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับดุลยภาพด้านดินแดนและอำนาจอธิปไตยของไทย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลกระทบตามมา
นายรังสิมันต์ กล่าวว่า กรณีการสร้างรั้วชายแดน ระยะทาง 16 กิโลเมตร เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและมีรายละเอียดจำนวนมาก ไม่สามารถตัดสินใจเพียงเพราะกระแสเรียกร้องของสังคม เพราะหากมีการสร้างรั้ว สิ่งสำคัญลำดับแรกคือ พื้นที่ที่จะก่อสร้างต้องมีความชัดเจน มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดข้อขัดแย้ง โดยเฉพาะหากเป็นเขตที่ยังมีปัญหาทับซ้อนกับประเทศเพื่อนบ้าน เพราะการก่อสร้างรั้วในลักษณะดังกล่าวอาจถูกตีความว่าไทยยอมรับการยกพื้นที่บางส่วนให้กลายเป็นปัญหาซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งแม้การสร้างรั้วจะเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันชายแดน แต่ก็ต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพและมาตรการเสริม เช่น กล้องวงจรปิด เทคโนโลยีสนับสนุน และระบบลาดตระเวนที่เข้มแข็ง เพราะในหลายพื้นที่ที่มีรั้วอยู่แล้ว ยังคงพบการลักลอบข้ามแดน รวมถึงปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่แฝงตัวเข้ามา แสดงให้เห็นว่าการมีรั้วเพียงอย่างเดียวไม่ได้แก้ไขปัญหาได้จริง
นายรังสิมันต์ ยังตั้งคำถามถึงความพร้อมของรัฐว่า ปัจจุบันได้มีการเสริมกำลังหรือเพิ่มงบประมาณให้หน่วยป้องกันชายแดนเพียงพอหรือยัง หากไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ การสร้างรั้วเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถคาดหวังได้ว่า จะยุติการรุกล้ำชายแดนได้ทั้งหมด ตนเองสนับสนุนให้มีการลงทุนด้านความมั่นคงชายแดนอย่างเป็นระบบ เพราะเมื่อชายแดนปลอดภัย ความมั่นคงของประเทศโดยรวมก็จะมั่นคงตามไปด้วย แต่ต้องขอให้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะสื่อมวลชน สื่อสารประเด็นนี้อย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าใจผิดว่า เพียงแค่สร้างรั้วจะทำให้ปัญหาหมดไปทันที ทั้งที่ความจริงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การป้องกันที่รอบด้านและสอดคล้องกับสถานการณ์จริง