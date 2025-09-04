แตกจริง! สมยศ ยื่นลาออก กก.บริหารพรรคปชป.แล้ว มีผลวันนี้ หลังชื่อโผล่ หนุน อนุทิน นั่งนายกฯ
เมื่อวันที่ 4 กันยายน นายสมยศ พลายด้วง รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ส.ส.เขต 3 สงขลา ได้โพสต์ข้อความ พร้อมหนังสือ ลาออกจากกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ บนเฟซบุ๊กส่วนตัว มีข้อความว่า ขอชี้แจงกรณีลาออกจากกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ นายสมยศ พลายด้วง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดสงขลา ข้าพเจ้า นายสมยศ พลายด้วง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 สงขลา ประกอบด้วย 1. อำเภอนาหม่อม 2. อำเภอหาดใหญ่ ( ตำบลคอหงส์ ตำบลบ้านพรุ ตำบลพะตง ตำบลน้ำน้อย ตำบลท่าข้าม ตำบลทุ่งใหญ่ ) 3. อำเภอจะนะ (ตำบลจะโหนง ตำบลคลองเปียะ) ได้ทำหนังสือถึงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค ที่ รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2568
ซึ่งข้าพเจ้าได้ปรึกษาหารือกับคณะทำงานในพื้นที่ ทั้ง เขต 3 สงขลา อย่างถี่ถ้วนแล้ว โดยทั้งหมด ให้มติว่าเห็นควรที่จะลาออก ซึ่งมีเหตุผล ดังนี้
1. การลาออกจากกรรรมการบริหารพรรคเพื่อให้พรรคสามารถดำเนินการต่างๆได้ โดยไม่ขัดมติแต่ยังคงเป็นสมาชิกประชาธิปัตย์
2. เพื่อให้ตรงกับจุดยืนของข้าพเจ้า และคณะทำงานในพื้นที่ เขต 3 สงขลา
3. ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ และยืนเคียงข้างประชาชนในพื้นที่ เขต ๓ สงขลา ท้ายนี้ข้าพเจ้า และพรรคประชาธิปัตย์ รวมถึงสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ยังคงเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน ลงวันที่ วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2568
โดยได้ส่งหนังสือซึ่งเป็นบันทึกข้อความ เรื่องขอลาออกจากตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ถึงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีข้อความระบุว่าข้าพเจ้านายสมยศ พลายด้วงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3 จังหวัดสงขลาซึ่งได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารพรรค ที่ รองเลขาธิการพรรค เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ซึ่งขณะด้วยเหตุผลบางประการจึงทำให้ข้าพเจ้านั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้ส่งหนังสือฉบับนี้มายังหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เพื่อแสดงเจตนาลาออกจากตำแหน่ง รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาจากท่านในครั้งนี้ โดยหนังสือลงวันที่ 4 กันยายน 2568
อย่างไรก็ตาม เมื่อวานนี้ มีชื่อของนายสรรเพชญ บุญญามณี ส.ส.เขต 1 สงขลา นายสมยศ พลายด้วง ส.ส.เขต 3 สงขลา และ นายราชิต สุดพุ่ม ส.ส.นครศรีธรรมราช มีชื่อร่วมสนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32