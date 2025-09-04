สภาฯคึกคัก ว่าที่นายกฯอนุทิน เดินท้กทายรอบห้องประชุม ไม่เว้นโซนพท.-ส.ส.ปชน. โอด จำใจโหวตเพื่อผ่าทางตัน ซัด แพทองธาร สารตั้งต้นปัญหา
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 กันยายน ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มี นายไชยา พรหมา รองประธานสภาฯคนที่ 1 เป็นประธานการประชุม โดยเปิดให้สมาชิกหารือปัญหาเดือดร้อน โดยบรรยากาศ เป็นไปด้วยความคึกคัก เมื่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะมีการเลือกกันในวันที่ 5 ก.ย.นี้ ได้เดินเข้ามาในห้องประชุมเมื่อเวลา 09.20 น.และได้เดินทักทาย ส.ส.พรรคภูมิใจไทย และมีการถ่ายภาพหมู่ในห้องประชุม จากนั้นได้เดินทักทายพูดคุยกับ ส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติ และส.ส.พรรคประชาชน ในที่นั่งของพรรครวมไทยสร้างชาติ และที่นั่งพรรคประชาชน ขณะที่มีส.ส.ส่วนหนึ่งก็เดินเข้ามาทักทาย จับมือ แสดงความยินดีล่วงหน้าที่นายอนุทินจะได้รับการโหวตเป็นนายกฯ
นอกจากนั้นนายอนุทิน ยังเดินไปทักทายพูดคุยกับส.ส.พรรคเพื่อไทย เช่น นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ โดยนายอนุทินเข้าไปโอบกอดในฐานะคนคุ้นเคย รวมถึงทักทายนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ รมช.คลัง นายธีระชัย แสนแก้ว ส.ส.อุดรธานี นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ส.ส.แพร่ พรรคเพื่อไทย เป็นต้น
ขณะเดียวกันในช่วงหารือ นายประสิทธิ์ ปัทมผดุงศักดิ์ ส.ส.ปทุมธานี พรรคประชาชน หารือว่าตั้งแต่มีคลิปเสียง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ สนทนากับ สมเด็จฮุน เซน ออกมา ตนมองว่าเป็นเรื่องร้ายแรง น.ส.แพทองธาร ควรยุบสภาหรือลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบ แต่ก็ไม่เกิดขึ้น สุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ น.ส.แพทองธาร พ้นจากตำแหน่ง ขณะนี้รักษาการนายกฯก็ไม่สามารถยุบสภาได้ ก็เป็นปัญหาอีก และพรุ่งนี้(5 ก.ย.) จะมีวาระเลือกนายกฯคนใหม่
“ผมในฐานะตัวแทนพี่น้องประชาชนที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศ ในระบอบประชาธิปไตย ผมต้องการรับฟังเสียงของประชาชน ผมเดินทางลงพื้นที่ และเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งผมมีความลำบากใจที่จะลงคะแนนเสียงในวันพรุ่งนี้ (5 ก.ย.) แต่เพื่อผ่าทางตัน ผมจำเป็นต้องยอมรับการถูกตำหนิหรือก่นด่าจากประชาชน เพื่อมีความรู้สึกแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเลือกใคร หรือไม่เลือกใครเลย ก็ถูกตำหนิ และขอฝาก ถึงน.ส.แพทองธาร ที่เป็นสารตั้งต้นของปัญหานี้ ควรรับผิดชอบมากกว่านี้” นายประสิทธิ์ กล่าว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สมชัย มั่นใจ อนุทิน ได้เสียงหนุนนั่งนายกฯ ทะลุ 300 จับตาพรรคร่วมเดิม-มุ้งเพื่อไทย ต่อรองขอร่วมรบ.-ขอโควตารมว.
- ไม่จบ! ฉลาด โยนเผือกร้อน วันนอร์ เคาะเอาไงโหวตนายกฯ แจงยื่นยุบสภาฯ เป็นพระราชอำนาจ ต้องไม่ก้าวล่วง
- ก่อแก้ว ซัด ปชน.ประเคนอำนาจให้ฝ่ายอนุรักษนิยมแบบตีเช็คเปล่า หนุน อนุทิน นั่งนายกฯ ชี้ต่างพท.ที่ใช้เป็นนั่งร้าน