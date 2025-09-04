เปิดขั้นตอน สภาฯโหวต ‘อนุทิน-ชัยเกษม’ ชิงเก้าอี้นายกฯ คนที่ 32

เปิดขั้นตอน สภาฯ โหวต ‘อนุทิน-ชัยเกษม’ ชิงเก้าอี้ นายกฯ คนที่ 32
จากกรณี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีคำสั่งให้บรรจุเรื่องระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ 8 ในการประชุมสภาฯ (นัดพิเศษ) พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญ 2560 ในวันที่ 5 กันยายนนี้ ความชัดเจนในขณะนี้จะมีการเสนอ 2 รายชื่อ แคนดิเดตนายกฯ ให้ที่ประชุมสภาฯ ลงมติเลือก
ได้แก่ 1.นายอนุทิน ชาญวีรกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย แคนดิเดตนายกฯ จากพรรคภูมิใจไทย และ 2.นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกฯ จากพรรคเพื่อไทย (พท.)
สำหรับขั้นตอนการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ตาม มาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่ง 2560 กำหนดไว้ เป็นดังนี้
1.ต้องเป็นบุคคลที่มีการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ที่อยู่ในบัญชีของพรรคการเมือง ตามมาตรา 88 ของรัฐธรรมนูญ โดยพรรคการเมืองที่มีสิทธิเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ ต้องมี ส.ส. 25 คนขึ้นไป
2.ต้องเสนอเป็นญัตติ โดย ส.ส.จะว่าเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ กี่ชื่อ โดยมี ส.ส.รับรองญัตตินั้น ไม่น้อยกว่า 50 คน จากจำนวน ส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสภาฯ ได้ในขณะนี้ 492 คน
3.การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ต้องกระทำโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย และมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 159 โดยการขานชื่อ ส.ส.ตามลำดับอักษร และให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายคน ได้แก่ “เห็นชอบ” “ไม่เห็นชอบ” และ “งดออกเสียง” โดยบุคคลที่จะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี จะต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภา ปัจจุบันมีจำนวน ส.ส. 492 คน ซึ่งต้องได้คะแนนเสียงตั้งแต่ 247 เสียงขึ้นไป
4.กรณีรายชื่อแคนดิเดตนายกฯคนใด ไม่ได้เสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมสภาฯ จะส่งผลให้ญัตติการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ ดังกล่าวเป็นอันตกไป ไม่สามารถเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯคนนั้นซ้ำได้ในสมัยประชุมสภาฯ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 ข้อที่ 65 ที่ระบุว่า “ญัตติใดตกไปแล้ว ห้ามนาญัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีกใน สมัยประชุมเดียวกัน เว้นแต่ญัตติที่ยังไม่ได้มีการลงมติ หรือญัตติที่ประธานสภาจะอนุญาต ในเมื่อพิจารณาเห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป”
5.หลังจากที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบบุคคลใดเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร จะเป็นผู้นำรายชื่อบุคคลดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการต่อไป
