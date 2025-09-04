อ.พวงทอง เห็นด้วย ปชน.โหวตชัยเกษม ยุบสภาทันที ล้มดีลอนุทิน ชี้มีอำนาจนอกระบบแทรกแซง
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568 ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กว่า “ตอนนี้การคัดค้านโหวตให้อนุทิน เป็นนายกฯ เปลี่ยนจากความไม่ไว้วางใจภูมิใจไทย ไปสู่ความไม่พอใจการแทรกแซงของอำนาจนอกระบบ ผลคือความไม่พอใจต่อพรรคประชาชนรุนแรงมากขึ้นอีก มันยากที่จะทำให้คนยอมรับการตัดสินใจนี้ได้ เราเห็นด้วยกับข้อเสนอของพี่ถึก พรรคประชาชน ควรโหวตให้ อ.ชัยเกษม นิติสิริ และให้ประกาศยุบสภาทันที การล้มข้อตกลงกับอนุทินยังทำได้ เพราะกระบวนตามระบอบประชาธิปไตยถูกแทรกแซงอย่างเห็นได้ชัด พรรคประชาชน ไม่ใช่คนคุมเกม ไม่ใช่คนกำหนดกติกาอย่างที่เข้าใจ”