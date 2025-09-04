อาลัย พระนาย สุวรรณรัฐ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย เสียชีวิต สิริอายุ 73 ปี
เมื่อวันที่ 4 กันยายน แหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทยรายงานว่า นายพระนาย สุวรรณรัฐ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย คนที่ 37 ได้ถึงแก่อนิจกรรม ด้วยวัย 73 ปี ภายหลังจากรักษาตัวด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้โพสต์อาลัยการจากไปของนายพระนาย
สำหรับกำหนดการพิธีรดน้ำศพในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2568 เวลา 16.00 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เวลา 17.00 น. ณ ศาลาภาณุรังษี วัดเทพศิรินทราวาส และจะมีพิธีบำเพ็ญกุศล เป็นเวลา 7 คืน ในเวลาประมาณ 18.30 น โดยระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน เป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และวันที่ 8-11 กันยายน เป็นพิธีสวดพระอภิธรรม จากนั้นจะเป็นการบรรจุศพไว้รอกำหนดการพระราชทานเพลิงต่อไป
สำหรับนายพระนาย เกิดเมื่อ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2494 ที่ จ.ลำปาง เป็นบุตรนายพ่วง สุวรรณรัฐ อดีตปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ ม.ร.ว.ประสารสุวรรณ สุวรรณรัฐ เติบโตใน จ.สงขลา ก่อนย้ายมาศึกษาที่กรุงเทพฯ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท บริหารรัฐกิจ จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา
นายพระนาย เป็นน้องชายของ ท่านผู้หญิงพรรณวดี จุฑารัตนกุล นางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และ นางสาวภราไดย สุวรรณรัฐ
นายพระนาย สุวรรณรัฐ ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย 7 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2555 เคยดำรงตำแหน่ง อดีตกรรมการในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ อดีตรองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ อดีตประธานคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น อดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนใต้ (ผอ.ศอ.บต.)
ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยต้องสูญเสีย ผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของนักปกครองฝ่ายข้าราชการประจำ ถึง 2 ท่าน คือ นายพงศ์โพยม วาศภูติ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย คนที่ 32 ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม และในขณะนี้มีพิธีบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดมกุฏกษัตริยาราม กระทั่งเช้าวันนี้ได้รับข่าวการถึงแก่อนิจกรรมของนายพระนาย สุวรรณรัฐ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย คนที่ 37
นอกจากนี้ ยังได้สูญเสียข้าราชการและบุคลากรของฝ่ายปกครองที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ทั้งปลัดอำเภอ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้วยเพราะการมุ่งมั่นทำหน้าที่อย่างสุดกำลัง