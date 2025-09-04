อนุทิน เล่นตัวเอง หลังเห็นเหี้ยหน้าตึกไทยฯ ลั่น เหมือนผมเนอะ เผย เป็นสัตว์สงวน หาเงินทองให้ประเทศ

อนุทิน เล่นตัวเอง หลังนักข่าวโชว์ภาพ ตัวเหี้ยหน้าตึกไทยคู่ฟ้าให้ดู ลั่น ” หน้าเหมือนผมเลยเนอะ” เผย เป็นสัตว์สงวน หาเงินทองให้ประเทศ
เมื่อวันที่ 4 ก.ย.เวลา 10.45 น.ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เดินทางออกจากอาคารรัฐสภา โดยได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวแบบติดตลกว่าเค้กส้มต้องกินกับอะไร นายอนุทิน หัวเราะ ก่อนกล่าวว่า กินกับเยลลี่ กับน้ำอัญชัน น้ำแดง เหลือง เขียว ขาว อะไรก็ได้ วันนี้เราต้องสามัคคีกันให้มาก เราต้องมีศัตรูคนเดียว คือคนที่รุกรานประเทศเรา เพราะฉะนั้นเราต้องมีความสมัครสมานสามัคคี หากคนไทยสามัคคีกันไม่มีใครมาทำร้ายประเทศไทยได้ ซึ่งตนตั้งใจจะทำอย่างนั้น
ผู้สื่อข่าวจึงเอารูปของตัวเงินตัวทองบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าให้นายอนุทินดู อนุทินถึงกับบอกว่า “หน้าเหมือนผมเลยเนอะ” พร้อมถามว่าภาพจริงหรือเป็น AI พร้อมเอื้อมมือมาขยายภาพที่ผู้สื่อข่าวยื่นให้ดู ก่อนที่จะร้องอุ้ยจริงหรือเปล่าพร้อมหัวเราะ ตัวเงินตัวทองเป็นสัตว์สงวนอยู่แล้วหาเงินหาทองให้กับประเทศ