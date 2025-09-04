โผ ครม.หนู 1 ภท.ยึดมท.-คมนาคม ‘ลูกเนวิน-ภราดร’ รมต.ป้ายแดง ‘เฮ้ง-ศักดิ์ดา’ ได้เก้าอี้

เปิด ครม.หนู 1 ‘นายกฯ ควบมหาดไทย’ – ‘ไชยชนก – ภราดร’ จ่อขึ้นรัฐมนตรีป้ายแดง
ครม.หนู 1 – ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันที่ 4 ก.ย. สำหรับโผ ครม.อนุทิน มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นั่งนายกรัฐมนตรี ควบรมว.มหาดไทย
ส่วนรมช.มหาดไทย มีชื่อ น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ส่วน นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ครั้งนี้จะได้รับโอกาสเป็นรัฐมนตรีป้ายแดง รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ด้าน นางศุภมาส อิศรภักดี โผครั้งนี้ถูกโยกไปนั่งรมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ส่วนกระทรวงที่ต้องจับตาอย่างกระทรวงคมนาคม มีชื่อ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ นั่งเจ้ากระทรวง ส่วนนายภราดร ปริศนานันทกุล ก็มีชื่อเป็นรัฐมนตรีป้ายแดง นั่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ขณะที่พรรคร่วมอย่าง พรรคกล้าธรรม เบื้องต้นจะได้สัดส่วนรัฐมนตรีกระทรวงเดิม คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ และได้กระทรวงเพิ่ม คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่วนใครจะได้นั่งรัฐมนตรีนั้น ต้องรอการตกผลึกถึงข้อกฎหมายก่อน
ส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติ กลุ่มนายสุชาติ ชมกลิ่น มีโอกาสนั่งรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้าน นายศักดา วิเชียรศิลป์ สส.พรรคเพื่อไทย ที่ขนสส.เพื่อไทย เข้าร่วมรัฐบาล 8 คน คาดว่า จะได้รัฐมนตรี 1 เก้าอี้ตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ ยังมีในสัดส่วนโควต้ากลาง 3 กระทรวง คือ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ ที่จะเป็นสัดส่วนโควตาคนนอก
ทั้งนี้ กระทรวงที่น่าจับตามองอย่างกระทรวงยุติธรรม เชื่อว่า จะเป็นโควต้าของพรรคภูมิใจไทย