เบญจา ฉายภาพการเมืองไทย ปชช.เป็นแค่เบี้ยได้แต่มอง หวังปชน. ทบทวน หาทางออกที่ดีที่สุด

เบญจา ฉายภาพการเมืองไทย ปชช.เป็นแค่เบี้ยได้แต่มอง หวังปชน. ทบทวน หาทางออกที่ดีที่สุดให้ปท.
เมื่อวันที่ 4 กันยายน นางสาวเบญจา แสงจันทร์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก กรณีการเมืองไทยขณะนี้ โดยว่า
“ความอุบาทว์ ความเลวร้ายของระบบการเมืองในเวลานี้ ก็คือมีผู้กำกับการเมืองที่คิดว่าตัวเองมีอำนาจยึดกุมโครงสร้างอำนาจรัฐได้ทั้งหมด
มองประชาชนเป็นเพียงเบี้ย และผู้รับชมที่กำกับให้นั่งดูตาปริบๆอยู่เฉยๆ โดยมีผู้แทนของประชาชนเป็นตัวประกอบ
พวกเขาเชื่อว่าตนเองมีอำนาจสิทธิขาดที่จะเขียนบท แล้วใช้อำนาจสั่งให้ใครแสดงบทบาทอย่างไรก็ได้ มีสิทธิผูกขาดในการตัดสินใจ, ควบคุมสถานการณ์, เขียนบทให้พวกเราเล่น ทะเลาะกันเอง ขัดแย้งกันเอง โกรธแค้นกัน ทำลายล้างกันเอง โดยที่พวกเขานั่งดูด้วยความเพลินเพลินและสนุกสนานไปกับบทที่พวกเขาเขียนขึ้นมาเพื่อกำหนดทิศทางของประเทศ โดยไม่สนใจใดๆ
และพรุ่งนี้ กำลังจะมาถึงฉากสำคัญ ฉากที่จะเป็นการชี้ชะตาประเทศ ภาพยนตร์เรื่องนี้ จะได้ผู้ช่วยผู้กำกับคนใหม่ ที่เซ็นสัญญาปีศาจฉบับใหม่เพื่อมาช่วยวางแผนการถ่ายทำ ประสานงาน ควบคุมการถ่ายทำให้เดินไปตามเป้าหมาย ทำหน้าที่เบื้องหลังการขับเคลื่อนงานของกองถ่ายทั้งหมด
ภาพยนต์เรื่องนี้ ผู้ที่มารับตำแหน่งผู้ช่วยผู้กำกับคนใหม่ เขาได้ทำพันธะสัญญาผลิตกับปีศาจ
ดิฉัน ยังคงเชื่อมั่นเหลือเกิน จนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้ เพื่อนรักของดิฉันจะทบทวนหาทางออก ที่ดีที่สุด ไปจนถึงอาจจะไม่ไปทำสัญญาเป็นนักแสดงประกอบของภาพยนต์เรื่องนี้ จะไม่ไปทำสัญญาเพื่อยกวิญญาณ ความเชื่อ ศักดิ์ศรี และ ความเป็นมนุษย์ของตน ให้ซาตาน ยกประเทศทั้งประเทศนี้ให้อยู่ในอุ้งมือมาร มันเลวร้าย และโหดเหี้ยมเกินไป”