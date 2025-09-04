ภูมิธรรม ร่อนแถลงการณ์ รับทบทวน พ.ร.ฎ.ยุบสภา หลังถูกตีกลับ ยันพร้อมยื่นทันที ถ้าปชน.โหวตชัยเกษม

ภูมิธรรม ร่อนแถลงการณ์ ยอมทบทวน ร่างพ.ร.ฎ.ยุบสภา หลังถูกตีกลับ ยันพร้อมยุบสภาทันที ถ้าปชน.โหวตชัยเกษม
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 เรื่อง “เพื่อความกระจ่างชัดเรื่องการยุบสภา” โดยมีเนื้อหาดังนี้ ในช่วงที่การเมืองยังสับสน ผมขอเรียนชี้แจงให้เกิดความกระจ่างชัดในประเด็นร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้
รัฐบาลได้ดำเนินการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรและส่งให้สำนักงานองคมนตรีพิจารณาแล้วเมื่อเย็นวันที่ 2 กันยายน 2568 ต่อมาได้รับแจ้งจากสำนักงานองคมนตรี ว่ายังมีประเด็นข้อกฎหมายที่มีการโต้แย้งและยังไม่เป็นข้อยุติ โดยเฉพาะประเด็นอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีในการถวายคำแนะนำ จึงยังไม่เห็นสมควรนำร่างพระราชกฤษฎีกาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในเวลานี้
รัฐบาลเคารพในขั้นตอนและหลักนิติธรรมทุกประการ และ จะนำกลับมาทบทวน และพิจารณาเพื่อให้เกิดความเหมาสมถูกต้อง แต่ขอย้ำชัดว่า เจตนารมณ์ของรัฐบาลคือการคืนอำนาจให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด
นายภูมิธรรม ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 เรื่อง “เดินหน้าตามครรลองประชาธิปไตย” โดยมีเนื้อหาดังนี้
เมื่อพรรคประชาชนได้แสดงจุดยืนชัดเจนว่า จะโหวตสนับสนุนพรรคภูมิใจไทย และมีการบรรจุวาระเลือกนายกรัฐมนตรีแล้ว ทุกพรรคการเมืองต้องแสดงความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตน ให้ประชาชนได้เห็นว่ากลไกสภายังคงทำงานตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
สำหรับพรรคเพื่อไทย เราพร้อมเสนอชื่อ ศาสตราจารย์ชัยเกษม นิติสิริ เป็นนายกรัฐมนตรี และขอยืนยันต่อประชาชนว่า หากเราได้รับเสียงสนับสนุน เราจะประกาศยุบสภาทันที ไม่รอครบกำหนด 4 เดือน เพื่อให้ประเทศเดินหน้าอย่างรวดเร็ว และคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินอนาคตประเทศด้วยมือของตนเอง
เรายังคงหวังให้กระบวนการประชาธิปไตยสามารถเดินหน้าได้อย่างสง่างาม ให้สภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เลือกนายกรัฐมนตรีตามเอกสิทธิ์อย่างเต็มที่ และกำหนดทิศทางของประเทศไทยอย่างแท้จริง