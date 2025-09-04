ธนาธร ยกเลิกบรรยายงานมหกรรมเทคโนโลยีลำพูน 2025 แจง มีเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
เมื่อวันที่ 4 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “Lamphun Tech Week” โพสต์ข้อความระบุว่า
ประกาศสำคัญ
ทีมผู้จัดงานมหกรรมสัปดาห์เทคโนโลยีลำพูน 2025 รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า
กำหนดการ Tech Seminar “21st Century Learning: โอบรับเทคโนโลยีการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21”
โดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2568 เวลา 16.00-16.30 น. นั้น
มีเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จึงจำเป็นต้องยกเลิกการบรรยายตามกำหนดการดังกล่าว
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ตารางกำหนดการ Tech Seminar ในช่วงอื่นๆ ยังคงดำเนินการตามปกติ
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ โพสต์ข้อความผ่านเพจ “Thanathorn Juangroongruangkit – ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ระบุว่า
ผมเชื่อว่าหลายท่านที่เคยได้เห็นภาพงานนี้ คงจะเกิดความสงสัยว่า ทำไมจังหวัด “ลำพูน” จึงต้องจัดงานสัมมนาเทคโนโลยี หรือ Tech Week
มันคงจะเป็นภาพงานปกติที่เรามักเห็นในกรุงเทพฯ สิงคโปร์ ลอนดอน หรือโตเกียว แต่ทำไมถึงต้อง “ลำพูน”
เมืองเล็ก ๆ ที่หลายคนอาจนึกถึงเพียง “ลำไย” หรือ “หริภุญชัย” แท้จริงแล้วเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีที่สำคัญของประเทศ มี นิคมอุตสาหกรรมกว่า 120 แห่งโดยเฉพาะ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (Northern Region Industrial Estate) ที่รวบรวมผู้ผลิตชิ้นส่วนส่งให้แบรนด์ชั้นนำระดับโลก อย่าง iPhone, Intel รวมถึงรถยนต์ EV หลายแบรนด์
ปัจจุบัน ลำพูนเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรสูงวัยกว่า 25% และมีรายได้ต่อหัวเฉลี่ย (2567) สูงถึง 20,000 บาท / เดือน ซึ่งสูงสุดในภาคเหนือและมากกว่าเชียงใหม่ – ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ ให้คนทุกวัยได้มีโอกาส
อบจ.ลำพูน ภายใต้วิสัยทัศน์ของนายกเฮง (วีระเดช ภู่พิสิฐ) จึงมองว่า “เมือง” ควรสร้างพื้นที่แห่งโอกาส ที่ปลุกศักยภาพของผู้คนและจังหวัดออกมาได้ จึงได้ทำงานร่วมกับภาคเอกชนในการออกแบบ Lamphun Tech Week 2025 ขึ้นมา
LTW2025 คือหนึ่งพื้นที่แห่งการเรียนรู้ เชื่อมต่อ ที่จะเปิดประตูจังหวัดลำพูนสู่อนาคต Technology Hub แห่งแดนเหนือ รวมตัววิทยากรระดับประเทศกว่า 24 ท่าน เวิร์กชอป AI และทักษะดิจิทัล กิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ จนไปถึงนิทรรศการนวัตกรรมและ Job Fair
ผมเห็นแล้วยังรู้สึกประทับใจว่างานระดับจังหวัดสามารถทำออกมาได้น่าสนใจขนาดนี้ ผมหวังว่าชาวลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงจะได้รับประโยชน์ ความรู้ และแรงบันดาลใจกลับไป เผื่อมีโอกาสพบกันที่งาน อย่าลืมทักกันได้นะครับ
5–6 กันยายน 2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ลงทะเบียนเข้าร่วมฟรีและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: https://techweek.lamphunpao.go.th
