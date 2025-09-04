ลุ้นสัปดาห์หน้า ศาลถกคำร้องพท. ยื่นวินิจฉัยปมตุลาการหมดวาระ ร่วมตัดสินคดีอิ๊งค์หรือไม่

ลุ้นสัปดาห์หน้า ศาลถกคำร้องพท. ยื่นวินิจฉัยปมตุลาการหมดวาระ ร่วมตัดสินคดีอิ๊งค์ หรือไม่
เมื่อวันที่ 4 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากกรณีที่เมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งคำร้องกรณีที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นำโดยนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เข้าชื่อเพื่อขอให้ประธานสภาส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายต่อกระบวนการพิจารณาวินิจฉัย เรื่องพิจารณาที่ 17/2568 กรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 6 ต่อ 3 เสียง วินิจฉัย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี จากข้อเท็จจริงที่พบว่า นายสราวุธ ทรงศิวิไล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แทนนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้น
รายงานข่าวแจ้งว่า ตามกระบวนการเมื่อมีการส่งคำร้องมายังศาลรัฐธรรมนูญ คำร้องดังกล่าวจะต้องเข้าสู่สารบบ ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนที่จะเสนอเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา ซึ่งสัปดาห์นี้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ไม่มีกำหนดนัดประชุมประจำสัปดาห์ เนื่องจากมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ บางท่านติดภารกิจ โดยจะนัดประชุมอีกครั้งในวันที่ 10 กันยายน ดังนั้น ต้องรอดูคำร้องดังกล่าวจะมีการนำเสนอเข้าสู่วาระที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้วยหรือไม่ และถ้านำคำร้องเข้าสู่ที่ประชุมจะมีแนวทางการพิจารณาออกมาอย่างไร
นอกจากนี้ การประชุมวันดังกล่าว ยังมีวาระที่น่าสนใจ คือ กรณีที่ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของ รัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210วรรคหนึ่ง (2) กรณีคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ ที่ 17 มีนาคม 2568 พิจารณาญัตติด่วนที่นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกวุฒิสภา และนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอให้รัฐสภาพิจารณามีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหา เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) โดยผลการลงมติในญัตติดังกล่าวว่า ที่ประชุมรัฐสภามีมติเห็นด้วยให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่ และอำนาจ ของรัฐสภาตามญัตติ ต่อมาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 ประธานรัฐสภา ผู้ร้อง จึงส่งเรื่องดังกล่าว ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2)