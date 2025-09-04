เท้ง ลุกยันกลางสภา ไม่จริง ข่าวปล่อยให้เลื่อนโหวตนายกฯ ลั่นเดินหน้าตามวาระ

“เท้ง” ยันกลางสภา ไม่จริง หลังมีคนปล่อยข่าว ให้เลื่อนวาระโหวตนายกฯ วันพรุ่งนี้ พร้อมขอให้ดำเนินการตามวาระ
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 4 กันยายน 2568 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภา ที่มี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภา เป็นประธานการประชุม วาระพิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบงบประมาณไทย สภาพปัญหา และข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภา พิจารณาแล้วเสร็จ
โดย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภา ในฐานะอดีตประธาน กมธ.ติดตามงบฯ ได้กล่าวก่อนรายงานผลการศึกษาว่า เมื่อ 1-2 นาทีที่ผ่านมามีคนรายงานและให้ข้อมูลว่า ตนไปให้ข้อมูลกับฝ่ายเลขานุการประธานสภา หรือเจ้าหน้าที่ของประธานสภา ว่าผู้นำฝ่ายค้านได้ขอเลื่อนระเบียบวาระการโหวตนายกฯ ในวันที่ 5 กันยายนนี้ออกไป ขอยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง
“ผมขอประธานได้ดำเนินการตามที่บรรจุระเบียบวาระไว้แล้ว รวมถึงพิจารณาด้วยว่าวันที่ 5 กันยายนนี้ มีร่างกฎหมายหลายฉบับ และมีญัตติสำคัญ คือโหวตนายกฯ ดังนั้นขอให้พิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้พวกเราพิจารณาได้ครบถ้วน” นายณัฐพงษ์กล่าว