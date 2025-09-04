พท.ยังสู้ ชัยเกษม แถลงเองเป็นนายกฯ ให้คำมั่นยุบสภา ทันที ไม่ต้องรอ 4 เดือน

พท.ยังสู้ “ชัยเกษม” แถลงเองเป็นนายกฯ ให้คำมั่นยุบสภา ทันที
เมื่อเวลา 15.40 น. วันที่ 4 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ นายภูมิธรรม เวชยชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย นายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย น.ส.จิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชาติ เดินทางไปยังบ้านพักนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย ย่านรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี เพื่อพูดคุยเรื่องการเสนอชื่อเป็นนายกฯ
จากนั้นนายชัยเกษม แถลงว่า “สวัสดีครับพี่น้องประชาชน และท่านสมาชิกสภาผู้แทนที่เคารพ กระผมนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จากพรรคเพื่อไทย
ขอยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยตอบรับข้อเสนอทุกข้อของพรรคประชาชน และหากกระผมได้รับการลงคะแนน ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จะยุบสภาทันที โดยไม่ต้องรอเวลาถึง 4 เดือน เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชน เข้าสู่การเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยต่อไป
กระผมขอยืนยันอีกครั้งว่า นี่คือสัญญาที่ทำไว้ต่อพี่น้องประชาชน และท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคน ผมในฐานะนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำรัฐบาล จะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้โดยไม่มีข้อเปลี่ยนแปลง ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ”
