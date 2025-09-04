บก.ลายจุด ถึงด้อมส้ม อย่าแปะป้ายคนเห็นต่าง เป็นพวกแบก
วันที่ 4 กันยายน นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือบก.ลายจุด โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า
ถึงพวกด้อมส้มที่มองว่าคนที่เห็นต่างจากการตัดสินใจของพรรคประชาชนคือพวกแบก
ผมบอกได้เลยว่านี่คือความมักง่ายในการ Label วิธีคิดที่แตกต่าง สิ่งที่พวกคุณต้องทำคือฟังแล้วคิดตาม ถ้ายังเห็นต่างก็โต้แย้ง ไม่ใช่แปะป้ายคนอื่นว่าเป็น “นางแบก”
คนอย่าง อ.พวงทอง พี่ถึก(ใบตองแห้ง) สุชาติ สวัสดิศรี หมอเหวง ทนายอานนท์ เพนกวิน เป๋า iLaw คุณจะนับคนพวกนี้ว่าเป็นแบก ความสามารถในการแยกแยะพวกคุณมีปัญหา
แน่นอนคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยกับคนเหล่านั้น แต่ควรรับฟังอย่างตั้งใจ และต่อให้คุณฟังแล้วจะยังไม่เห็นด้วยนั่นก็ไม่ใช่ปัญหา แต่อย่าใช้นิสัยมักง่ายแปะป้ายคนอื่น มันกระจอกไป