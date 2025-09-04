อดิศร ปูดข่าวกลางสภา ใช้ 2 พันล้าน ลงทุนเป็นนายกฯ ร่ายกลอนอัดวิปริต รับรองห้อยกัญชา

“อดิศร” ปูดข่าวหึ่ง เป็นนายกฯต้องลงทุนถึง 2 พันล้าน จี้ ป.ป.ช.ตรวจสอบด้วย โอดพรุ่งนี้จะพ้นจาก สส.หรือเปล่าไม่รู้ ร่ายกลอนอัดวิปริต รับรองห้อยกัญชา
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาฯ คนที่ 2 เป็นประธานการประชุม ในช่วงวาระพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพสินย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
โดย นายอดิศร เพียงเกษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า อยากให้ตัวแทน ป.ป.ช.ชี้แจงถึงคดีปกครอง 23 คดีที่ ป.ป.ช.ถูกฟ้อง ว่า เป็นคดีเกี่ยวกับอะไร และหวังผลในทางคดีอย่างไรบ้าง เพราะถ้าแพ้คดีเราก็ต้องหาเงิน ซึ่งเป็นภาษีประชาชนไปชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้อง ซึ่งหมายถึงการทำงานของป.ป.ช.ไม่รอบครอบรัดกุมไม่เป็นไปตามกฎหมาย
“ผมไม่อยากอภิปรายป.ป.ช. อย่างน้อยเรื่องบัญชีทรัพย์ของพวกผมก็คาคออยู่ และไม่รู้จะพ้นตำแหน่งเมื่อไหร่ อาจจะพ้นพรุ่งนี้หรือเปล่าไม่รู้ การลงทุนเป็นนายกรัฐมนตรี ป.ป.ช.เข้าไปยุ่ง หรือปราบปรามการทุจริตหรือไม่ เพราะได้ยินข่าวหึ่งถึง 1.5 พันล้าน ถึง2 พันล้านบาท อย่างนี้เป็นต้น” นายอดิศร กล่าว
นายอดิศร กล่าวว่า คดีแพ่งที่อยู่ในการพิจารณาของศาล 8 คดี และคดีปกครอง 23 คดีอยู่ในระกว่างอุทรธ์ 1 คดีใครอุทรธ์ ใครแพ้คดี คดีมีผลอย่างไรเราจะได้ประเมินการทำงานของ ป.ป.ช.ว่าคนที่เป็น ป.ป.ช.ซึ่งมาจากการคัดเลือกของ ส.ว.สีน้ำเงิน จะทำให้ป.ป.ช.เป็นสีน้ำเงินด้วยหรือไม่ เป็นเรื่องที่น่าสะพึงกลัว คดีอย่างนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้น ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งผู้ร้องและผู้ถูกต้อง ป.ป.ช.ถึงจะขาวบริสุทธิ์ เพราะเมื่อเห็นการถูกฟ้องของท่านแล้วน่าตกใจ ป.ป.ช.เป็นองค์กรอิสระที่บางทีอิสระจนเป็นดาวฤกษ์ ไม่มีใครใหญ่กว่าป.ป.ช.แล้ว ซึ่งประชาชนมองแบบนี้ แต่ป.ป.ช.กลับถูกฟ้องทั้งคดีปกครอง คดีแพ่ง ซึ่งคดีอาญามีหรือไม่ก็ไม่ทราบ จึงขอให้ชี้แจงด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอดิศร ได้ร่ายกลอนผ่านแอปพลิเคชั่น X ถึงมติพรรคประชาชน สนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี พร้อมระบุข้อความว่า “พรรคประชาชนต้องรับผิดชอบ ความวิปริตในทางการเมืองครั้งนี้ ที่ไปรับรองไอ้ห้อยกัญชา มาเป็นนายกฯ”
โหวตเสียง ได้ นายกฯเสียงข้างน้อย
ได้ไอ้ห้อย กัญชา ผีตาโขน
ได้เขากระโดง ฮั้ว สว.แปดเปื้อนโคลน
ขอตะโกน…บอกถึงฟ้าและแผ่นดิน…???!!!