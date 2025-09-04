โฆษกทบ.ชี้ทางการกัมพูชา เกณฑ์ประชาชน ประท้วง ยั่วยุทหารไทย ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง

โฆษกทบ.ชี้ระบุ ทางการกัมพูชา เกณฑ์ประชาชน ร่วมประท้วง แสดงท่าทียั่วยุต่อทหารไทย ที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้ว อย่างต่อเนื่อง เป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง และข้อตกลงที่มีร่วมกันอย่างชัด
เมื่อวันที่ 4 ก.ย.68 พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยถึงกรณีที่มีประชาชนชาวกัมพูชาประมาณ 150 คน เข้ามารวมตัวประท้วงแสดงความไม่พอใจในบริเวณใกล้กับหลักเขตแดนที่ 46 บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ซึ่งบางส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทั้งแสดงท่าทียั่วยุเจ้าหน้าที่ พกพาไม้เป็นอาวุธ ทั้งยังมีทหารกัมพูชาคอยสังเกตการณ์และร่วมอยู่ในกลุ่มมวลชนชาวกัมพูชา
ล่าสุด เมื่อเวลา 13.30 น. มีรายงานเพิ่มเติมจากกองกำลังบูรพา ว่าทางกัมพูชามีการเกณฑ์ประชาชนทั้งจากนอกพื้นที่ และที่สัญจรผ่านไปมา เข้ามาร่วมประท้วงและแสดงท่าทียั่วยุต่อทหารไทยในพื้นที่เพิ่มเติม ซึ่งการกระทำในครั้งนี้ ถือเป็นการละเมิดต่อข้อตกลงหยุดยิงที่ทั้งไทยและกัมพูชาได้มีมติเห็นพ้องร่วมกันในการดำเนินการ จากการประชุม GBC และ RBC ที่ผ่านมา จึงขอย้ำให้กัมพูชายึดถือและปฏิบัติตามข้อระเบียบต่างๆ ที่กำหนด ทั้งที่เคยได้ให้ไว้ร่วมกัน และที่เป็นสมาชิกภาคีในอนุสัญญาต่างๆ ในระดับสากล
ทั้งนี้ กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 1 ยืนยันถึงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ หากตรวจพบการกระทำผิดของประชาชนชาวกัมพูชา เพื่อดำรงไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติ ตลอดจนดูแลความปลอดภัยของประชาชนชาวไทยตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังความสามารถ
