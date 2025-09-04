สิริพงศ์ โอด ‘อนุทิน’ โดนกระแสถาโถม ปัด ภูมิใจไทย สั่งการปมเขากระโดง

สิริพงศ์ ปัด รฟท.เลื่อนแจ้งความ ‘ดีเอสไอ’ ปมเขากระโดง เอี่ยว ‘ภูมิใจไทย’ สั่งการ บอกไม่มีอำนาจดูแล ก.คมนาคม โอด ‘อนุทิน’ โดนหลายกระแสถาโถม มองเรื่องปกติที่มีทั้งคนชอบ-ไม่ชอบ
เมื่อเวลา 15.45 น. วันที่ 4 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เลื่อนการเข้าแจ้งความต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) จนมีการเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทย และการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ว่า เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปดูว่า ปัจจุบันผู้รักษาการรมว.คมนาคม คือ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ สังกัดพรรคอะไร จึงเป็นหน้าที่ของรักษาการและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่การดำเนินการของพรรคภูมิใจไทย และย้ำว่าข้อกฎหมายก็คือข้อกฎหมาย
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าผลการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี คนที่ 32 ในวันที่ 5 ก.ย.นี้จะเป็นอย่างไร และหากพรรคภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาล ก็ยังไม่ทราบว่าใครจะได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกระทรวงคมนาคม จึงยืนยันได้ว่าพรรคยังไม่มีอำนาจหรือบทบาทในการสั่งการใดๆ ต่อกระทรวงคมนาคม โดยทุกอย่างต้องดำเนินไปตามกระบวนการกฎหมาย และเป็นอำนาจหน้าที่ของข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน
นายสิริพงศ์ กล่าวต่อว่า เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความรับผิดชอบของรฟท. ที่ต้องชี้แจงให้สังคมทราบ และมองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะต้องออกมาชี้แจงต่อสังคม ไม่ใช่ดำเนินการแบบหนึ่ง และผลออกมาอีกแบบหนึ่ง ยอมรับว่าเรื่องนี้ก็ส่งผลกระทบต่อพรรคภูมิใจไทย ที่อาจจะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือถูกกล่าวหา ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่โดนกับกระแสต่างๆมากมาย มีผู้ที่สนับสนุนชื่นชอบ และมีผู้ที่ไม่เห็นด้วย แต่ย้ำว่าสิ่งที่จะสามารถพิสูจน์ได้คือข้อเท็จจริง