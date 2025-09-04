สิริพงศ์ เหน็บ พท. เทโปรฯถูกๆ หวังปชน.โหวตหนุน มั่นใจพรรคส้มไม่ไขว้เขว ขออภัยปมช่วยโหวตกม.ไม่ทัน

สิริพงศ์ เหน็บ พท. เทโปรฯถูกๆ หวัง ปชน. โหวตหนุน มั่นใจพรรคส้มไม่ไขว้เขว ขออภัยปมช่วยโหวตกม.ไม่ทัน
เมื่อเวลา 15.45 น. วันที่ 4 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีพรรคเพื่อไทย ทิ้งไพ่ใบสุดท้ายหากโหวตนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย เป็นนายกฯพร้อมยุบสภาทันที ว่า ออกโปรโมชั่นหลากหลายแบบถูกเสียยิ่งกว่าถูกอย่างนั้นหรือ ซึ่งพรรคเพื่อไทยสามารถทำได้ เพราะเงื่อนไขเขาเปลี่ยนทุกวัน เขาปรับทุกวัน จึงแล้วแต่พรรคประชาชน และแฟนคลับพรรคประชาชนตัดสินใจ ว่าการเปลี่ยนเงื่อนไขของเขาเบื้องหลังอะไรแอบแฝงหรือไม่
ซึ่งในส่วนพรรคภูมิใจไทย ยืนยันตั้งแต่วันแรกว่าเราทำดีที่สุด เราทำทุกอย่างตามข้อเรียกร้องของพรรคประชาชน และมีการพูดคุยกัน ตอนแรกข้อเรียกร้องมี 3 ข้อ ก็มีการปรับเป็น 5 ข้อ เราก็รับ ส่วนพรรคเพื่อไทยเสนอออฟชั่นอื่นก็มีหลายมิติ อาจจะเพื่อให้พรรคประชาชนได้ตัดสินใจ ถ้าคิดว่าพรรคประชาชนไม่ตัดสินใจร่วม ก็จะเป็นประเด็นที่ได้เปรียบทางการเมือง เอามาต่อว่าพรรคประชาชนในอนาคตหรือไม่ก็ไม่รู้
เมื่อถามว่า อาจทำให้พรรคประชาชนไขว้เขวหรือไม่ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า เท่าที่ตนได้ดูจากข่าว พรรคประชาชนก็บอกว่าเป็นมติแล้ว คงไม่มีอะไรเปลี่ยน
เมื่อถามว่า เป็นข้อได้เปรียบของพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ ที่พรรคประชาชนจะมองว่าพรรคเพื่อไทยลังเล นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ได้เปรียบไม่ได้เปรียบไม่ใช่ประเด็น ตนมองว่าพรรคประชาชนมีมติแล้วมากกว่า
“การเคลื่อนไหวอะไรก็ตามควรทำก่อนที่จะมีมติ หากทำหลังมีมติ ต่อไปนี้ทุกสถาบันทางการเมือง ความน่าเชื่อถือก็จะไม่เกิดขึ้น หลังจากเป็นมติแล้วกลับได้ตลอดเวลา” นายสิริพงศ์ กล่าว
เมื่อถามว่า การที่อดีตแกนนำของพรรคก้าวไกล วิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่อยากให้จับมือกับพรรคภูมิใจไทย ความกังวลจะให้พรรคประชาชนเปลี่ยนความคิดหรือไม่ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า เราไม่ขอก้าวล่วงพรรคประชาชน แต่ทราบว่ามีความเห็นที่แตกต่างหลากหลาย แต่เมื่อเป็นมติก็เป็นเรื่องของเขาที่ต้องดำเนินการ ตนคิดว่าความเห็นที่แตกต่างหลากหลายได้ อย่างพรรคภูมิใจไทยก็มีความเห็นที่หลากหลาย แต่เมื่อตัดสินใจเป็นมติพรรคเราก็เดินหน้า
เมื่อถามถึงการทำงานของพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชน ต้องปรับกันอีกเยอะหรือไม่ เพราะเมื่อวาน (3 ก.ย.) เหมือนไปโหวตร่างกฎหมายไม่ทัน นายสิริพงศ์ กล่าวว่า เหตุการณ์เมื่อวานนี้ต้องขออภัย เกิดจากการสื่อสารที่คาดเคลื่อนจริงๆ วันพุธมีวาระกฎหมายพิเศษเดือนละครั้ง เดิมทีมีการพูดคุยก่อนว่าจะขอเสียงจากพรรคภูมิใจไทย พอเรารู้ก็รีบกลับไปที่รัฐสภา เพื่อจะลงมติให้ทัน เสียงขาด 20 เสียง ช้าไป 5-10 นาที ต้องขออภัย นอกจากนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค ได้กำชับแล้ว การประสานงานจะต้องรักษาองค์ประชุม และช่วยผลักดันกฎหมายต่างๆ ของพรรคประชาชนที่ไม่ได้มีความเห็นที่แตกต่างกัน
ส่วนการที่ ส.ส.พรรคเพื่อไทยระบุว่าไม่ได้คุยกันใน MOA หรือ นายสิริพงศ์ ยืนยันว่า ไม่ได้คุยกัน แต่ต่อไปจะคุย ไม่ต้องห่วง ไม่ต้องแซะ เราไม่ได้คุย เดิมทีที่ตกลงกัน ตนเข้าใจว่ากฎหมายฉบับเมื่อวาน (3 ก.ย.) พรรคประชาชนคุยกับพรรคเพื่อไทย ไม่ได้คุยกับพรรคภูมิใจไทย
