เป็นทางการ! ทอ. เปิดตัว เครื่องบินโจมตี AT-6TH วูล์ฟเวอรีน 8 เครื่อง รับภัยคุกคาม

ทอ. เปิดตัวเครื่องบินโจมตี AT-6TH อย่างเป็นทางการ โดยบรรจุเข้าประจำการที่ฝูงบิน 411 จ.เชียงใหม่ รับภัยคุกคาม และช่วยเหลือประชาชน ขณะที่ ผบ.ทอ.ย้ำความโปร่งใสในการจัดซิ้อ
เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) เป็นประธานในพิธีบรรจุประจำการเครื่องบินโจมตีเบาแบบที่ 8 AT-6TH นามเรียกขาน “วูล์ฟเวอรีน” จำนวน 8 เครื่อง
โดยมีเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้สังเกตการณ์ภายใต้ข้อตกลงคุณธรรม ผู้แทนส่วนราชการ ตลอดจนผู้แทนจากบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด บริษัท Textron Aviation Defense LLC บริษัท Sam Teltech และบริษัท RVC เข้าร่วมพิธี
กองทัพอากาศได้ดำเนินโครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีเบา (AT-6TH) จำนวน 8 เครื่อง จากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าประจำการ ณ ฝูงบิน 411 กองบิน 41 ทดแทนเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ 1 (L-39ZA/ART) ที่ปลดประจำการไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
โดยการจัดหาดังกล่าวได้มีการลงนามสัญญากับบริษัท Textron Aviation Defense LLC เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้ข้อตกลงคุณธรรม เพื่อให้การใช้งบประมาณของรัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส คุ้มค่า มีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้ส่งนักบินจำนวน 8 นาย เข้ารับการฝึกบินกับเครื่องบินโจมตีเบา AT-6TH ณ สหรัฐอเมริกา โดยสำเร็จหลักสูตรครูการบินและนักบินทดสอบครบถ้วน พร้อมผลการฝึกที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้การจัดหาเครื่องบินครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับเทคโนโลยีการบินของกองทัพอากาศให้ทันสมัยและมีความพร้อมรอบด้าน โดยปัจจุบันมีนักบิน AT-6 TH พร้อมปฏิบัติภารกิจ 20-25 นาย
นอกจากอากาศยานแล้ว โครงการนี้ยังได้รับการสนับสนุนด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ การฝึกอบรม และการปรับปรุงอาคารสถาที่สนับสนุนจากโครงการช่วยเหลือทางทหารแบบให้เปล่า US Title 10 Chapter 16 Section 333 Authority to Build Capability ของรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ อาทิ การโจมตีทางอากาศ การค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่รบ การลาดตระเวน การสนับสนุนการรบภาคพื้น การสกัดกั้นการลักลอบข้ามแดนและขนส่งยาเสพติด ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น การควบคุมไฟป่าและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวย้ำว่า การจัดหาในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความโปร่งใส โปร่งประโยชน์ และคุ้มค่าอย่างแท้จริง โดยปัจจุบันฝูงบิน 411 ได้รับมอบเครื่องบินครบจำนวน 8 เครื่องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา เครื่องบินโจมตีเบา AT-6TH ได้รับการพิจารณาในการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนติดอาวุธและสนับสนุนการป้องกันประเทศอย่างเต็มศักยภาพ
การบรรจุประจำการเครื่องบินโจมตีแบบที่ 8 (AT-6TH) ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของฝูงบิน 411 กองบิน 41 และกองทัพอากาศ ที่จะนำไปสู่การบูรณาการด้านการปฏิบัติการบิน ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงต่างๆ เพื่อธำรงไว้ซึ่งอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ
ทั้งนี้ พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ให้สัมภาษณ์ถึงการบรรจุประตำการเครื่องบิน AT-6TH ในวันนี้ ว่า วันนี้ถือว่าเป็นวันดีที่กองทัพอากาศได้ทำพิธีบรรจุประจำการเครื่องบิน AT-6TH จำนวน 8 ลำ ที่ซื้อจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในลักษณะคล้ายว่ามีข้อตกลงคุณธรรม ที่มีคณะกรรมการ ทำให้โครงการนี้เรารับประกันได้ว่านอกจากจะมีประโยชน์ด้านความมั่นคงแล้ว ยังมีความร่วมมือกับประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นโครงการที่ตรวจสอบได้ ถือเป็นโครงการต้นแบบของกองทัพอากาศ และยังจะมีโครงการอื่นๆ อีกเกี่ยวกับข้อตกลงคุณธรรมที่
เมื่อถามว่า ก่อนที่จะเข้าประจำการนั้นได้มีการปฏิบัติภารกิจมาแล้วในเรื่องของภัยพิบัติภาคเหนือ พล.อ.อ.พันธ์ภักดี ระบุว่า เครื่องบินมีการทยอยเข้ามาประจำการ ซึ่งเครื่องบินที่เข้ามาก่อนนั้นได้ทำการฝึกบินและเข้าไปปฏิบัติภารกิจตามขีดความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นการบรรเทาภัยพิบัติ การถ่ายภาพลงมาเพื่อให้ข้างล่างได้เห็นว่ามีพื้นที่ตรงไหนที่น้ำท่วมในภาคเหนือ หรือมีพื้นที่ไฟป่า ซึ่งเราสามารถติดกล้องขึ้นไปลาดตระเวนได้ และส่งข้อมูลดาวน์ชิ้งค์ลงมา
เมื่อถามอีกว่าในช่วงช่วยรบไทย-กัมพูชา มีปัญหาในเรื่องของภารกิจหรือไม่ พล.อ.อ.พันธ์ภักดี กล่าวว่า เครื่องบินมีขีดความสามารถในการลาดตระเวน ถ่ายภาพ และส่งภาพมาให้กับภาคพื้นดินได้เห็นสภาวะและรับรู้ถึงสถานการณ์ในแบบเรียวไทม์ สถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเป็นอีกขีดความสามารถหนึ่งในขีดความสามารถของเครื่องบิน AT-6TH