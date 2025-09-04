แม่ทัพภาค 2 รอดูโฉมหน้ารบ.ใหม่ ชี้การแก้ปัญหาเป็นของฝ่ายการเมือง ทหารดูแลความมั่นคง

แม่ทัพภาคที่ 2 ระบุการจัดตั้งรัฐบาลเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมือง แก้ปัญหากันเอง ส่วนทหารมีหน้าที่ดูแลความมั่นคงของประเทศ
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 4 กันยายน ที่หอประชุมใหม่ โรงเรียนสุรนารีวิทยา อ.เมือง จ.นครราชสีมา พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ปาฐกถาในหัวข้อ “ความรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ท่ามกลางคณะครูและนักเรียนร่วมรับฟัง และขอถ่ายเซลฟี่กับแม่ทัพภาคที่ 2 อย่างใกล้ชิด
พล.ท.บุญสินให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาทางภาคอีสานว่า ได้กำชับให้น้องๆ ทหารเตรียมความพร้อมระมัดระวัง และสามารถตอบโต้ได้ทันทีหากเห็นทหารเขมรรุกล้ำเข้ามาในดินแดนของไทย ส่วนปัญหาโดรนที่บินข้ามเข้ามาฝั่งไทย ทั้งสองฝ่ายได้มีการเจรจาทำความเข้าใจกันไปแล้ว หากมีโดรนรุกล้ำเข้ามาในฝั่งเรา กองทัพก็มีแอนตี้โดรนสกัดกั้นอยู่แล้ว ขอให้น้องๆ ทหารทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่มีความเชื่อมั่น อดทนอดกลั้น รออีกสักนิดสถานการณ์คงคลี่คลาย
ส่วนความคาดหวังกับรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะจัดตั้งขึ้นมา แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า ก็ต้องรอดูว่าจะออกมาอย่างไร เป็นการแก้ปัญหาของฝ่ายการเมือง ส่วนทหารเราก็มีหน้าที่ดูแลความมั่นคงของชาติ ซึ่งขณะนี้ทหารกับประชาชนก็ช่วยกันดูอยู่