ทักษิณ บินสิงคโปร์ ตม.เช็กเอกสารยิบ คนใกล้ชิด แจงไปพบแพทย์ 2 วัน กลับไทยฟังคดีชั้น14

ทักษิณ ชินวัตร โผล่ MJETS สนามบินดอนเมือง เตรียมบินสิงคโปร์ ตม.เช็กเอกสาร คนใกล้ชิด แจง ไปพบแพทย์ 2 วัน ไม่ได้หลบหนี กลับไทยฟังคดีชั้น14
เมื่อวันที่ 4 กันยายน จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มีกำหนดเดินทางออกจากประเทศไทยด้วยเครื่องบินส่วนตัว (Private Jet) จาก MJETS ท่าอากาศยานดอนเมือง
โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) และการท่าอากาศยาน ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารของนายทักษิณอย่างเข้มงวด เนื่องจากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีความ โดยเฉพาะคดีมาตรา 112 ซึ่งตอนนี้สิ้นสุดลงแล้ว รวมถึงพาสปอร์ตที่เคยถูกอายัดก็ได้รับการปลดล็อก ทำให้สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ แต่ยังคงมีคดีบังคับโทษกรณีชั้น 14 ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
ซึ่งเจ้าหน้าที่ ตม.และการท่าอากาศยานยังคงเจรจากับทีมกฎหมายของนายทักษิณ เพื่อให้มั่นใจว่าการเดินทางเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข่าวใกล้ชิดนายทักษิณ แจ้งว่า นายทักษิณจะเดินทางไปประเทศสิงคโปร์ พร้อมกันครอบครัว ลูกทั้ง3 คน โดยมีนัดไปตรวจสุขภาพร่างกาย ซึ่งการพบแพทย์และตรวจร่างกายในครั้งนี้จะใช้เวลา 2 วัน จากนั้นจะเดินทางกลับประเทศไทยทันที โดยไม่มีการหลบหนีตามกระแสข่าวที่ออกมา
ทั้งนี้ นายทักษิณไม่ได้ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ เนื่องจากคดี 112 ตอนนี้สิ้นสุดลงแล้ว รวมถึงพาสปอร์ตที่เคยถูกอายัดก็ได้รับการปลดล็อก โดยยืนยันนายทักษิณไปประเทศสิงคโปร์เพื่อตรวจสุขภาพร่างกาย โดยใช้เวลา 2 วัน และจะกลับมาก่อนฟังคำตัดสินคดีชั้น 14 ในวันที่ 9 ก.ย.นี้แน่นอน
อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า สำหรับข้อเท็จจริงนั้น นายทักษิณ มีความต้องการจะบินไปสิงคโปร์ โดยเครื่องบินส่วนตัว และได้มีการแจ้งการเดินทาง มีกำหนดเดินทางในเวลา 18.00 น. พร้อมระบุคนเดินทาง 3 คน ต่อมาเมื่อเวลา 16.00 น. ขณะเครื่องบินเติมน้ำมันอยู่นั้น นายทักษิณ ได้เดินทางมาถึง และขอเพิ่มรายชื่อคนเดินทาง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาต .