วิญญัติ ยันมาฟังคดีชั้น 14 ไม่ทราบ ‘ทักษิณ’ โผล่สนามบินดอนเมือง

ทนายวิญญัติเผย ไม่ทราบ ‘ทักษิณ’ โผล่ดอนเมือง ยันมาฟังคดีชั้น 14 แน่นอน ด้านท่านเปา ชี้มีสิทธิออกนอกประเทศได้หลังยกฟ้องคดี 112 ข้อกำหนดสิ้นสุด
เมื่อวันที่ 4 กันยายน นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความส่วนตัวของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกระแสข่าวลือที่ว่ามีคนพบนายทักษิณที่สนามบินดอนเมือง และเตรียมจะเดินทางออกนอกประเทศว่า เรื่องนี้ตนไม่ทราบเรื่อง วันนี้ไม่ได้มีการคุยกัน ส่วนวันที่ 9 ก.ย.ที่ศาลฎีกานัดฟังคำสั่งคดีบังคับโทษชั้น 14 ล่าสุดที่คุยกับนายทักษิณจะเดินทางมาอยู่แล้ว ตนยังเป็นคนทำเรื่องขออนุญาตให้บุตรของนายทักษิณเข้าฟังคำสั่งในวันดังกล่าวอยู่เลย
แหล่งข่าวจากศาลยุติธรรมกล่าวว่า เมื่อศาลอาญามีคำพิพากษายกฟ้องนายทักษิณคดี 112 แล้วโดยไม่ได้สั่งขังไว้ระหว่างอุทธรณ์ คดีนายทักษิณก็จะพ้นข้อกำหนดของศาลที่ออกไว้ระหว่างพิจารณา เท่ากับว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ โดยเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้ว ทนายความของนายทักษิณก็สามารถขออนุญาตนำเอกสารเกี่ยวกับการเดินทางออกนอกประเทศที่วางไว้กับศาลกลับได้
ในส่วนคดีบังคับโทษชั้น 14 ของศาลฎีกา ศาลฎีกาเพียงแต่นัดฟังคำสั่งในวันที่ 9 ก.ย. ไม่ได้มีการออกข้อกำหนดไว้ หากนายทักษิณไม่เดินทางมาศาลจึงจะพิจารณาในการออกหมายจับ เท่ากับว่าตอนนี้เป็นเพียงหมายเรียกนัดให้มาฟังคำสั่ง จึงยังไม่มีสภาพที่จะเป็นข้อกำหนดในการห้ามเดินทางออกนอกประเทศได้