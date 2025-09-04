ธรรมนัส นำทีม ‘กล้าธรรม’ ดินเนอร์ริมเจ้าพระยา ‘เสธหิ-สัญญา’ โผล่แจม

ธรรมนัส พร้อม ส.ส. ดินเนอร์ร้านริมเจ้าพระยา ก่อนโหวตนายกฯ พรุ่งนี้ เซอร์ไพรซ์ ‘เสธหิ-สัญญา’ โผล่แจม ส่อทิ้ง ‘รทสช.’ ซบ กล้าธรรม
เมื่อวันที่ 4 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของพรรคกล้าธรรม นำโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคฯ พร้อมด้วยส.ส.ของพรรค นัดพบปะรับประทานอาหารร่วมกันที่ร้านแห่งหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนประชุมสภาเพื่อลงมติโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี คนที่ 32 ในพรุ่งนี้ (5 ก.ย.)
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า การพบปะครั้งนี้มี ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ผู้อำนวยการพรรครวมไทยสร้างชาติ และนายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.นครสวรรค์ พรรครวมไทยสร้างชาติ ร่วมวงด้วย โดยมีความเป็นไปได้สูงที่เตรียมจะย้ายมาร่วมงานกับพรรคกล้าธรรม เพื่อเตรียมสู้ศึกเลือกตั้งครั้งต่อไป