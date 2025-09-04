อนุทินสุดชิล ควงภรรยากินร้านโปรด ก่อนโหวตนายกฯ 5 ก.ย.
จากกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มีคำสั่งให้บรรจุเรื่องตามระเบียบวาระ เรื่องด่วนที่ 8 พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพิ่มเติม ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 3 ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2568 นั้น
เมื่อวันที่ 4 กันยายน นายอนุทิน ชาญวีรกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊ก ขณะพาภรรยาไปทานข้าว โดยระบุข้อความว่า “ว่างเมื่อไหร่ต้องไปกิน #ย่างหนอก ที่ร้านมลอีสาน เขตดุสิต วันนี้ซัดคนเดียวสามจาน”