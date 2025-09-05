วันนี้แล้ว ‘อนุทิน’ ลุ้นเป็นนายกฯคนที่ 32 ‘ชัยเกษม’ ท้าเบียด ยื่นไม้ตาย หากชนะโหวตพร้อมยุบสภาทันที ไม่รอถึง 4 เดือน
วันนี้ (5 กันยายน) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้บรรจุเรื่องตามระเบียบวาระ เรื่องด่วนที่ 8 พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพิ่มเติมในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 3 ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) แคนดิเดตของพรรคจะถูกเสนอชื่อเข้าสู่กระบวนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของประเทศไทย เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย มีอายุการบริหารงานเพียง 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่เข้าบริหารบ้านเมืองวันแรก ภายใต้การสนับสนุนเสียงโหวตของพรรคประชาชน ที่ยังขอทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลในฐานะพรรคฝ่ายค้าน โดยนายอนุทินมีข้อตกลงร่วมกับพรรคประชาชน 5 ข้อ
ขณะที่พรรคเพื่อไทย (พท.) เตรียมส่งนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพท. พร้อมยื่นข้อเสนอสำคัญ หากชนะโหวตเป็นนายกฯ จะยุบสภาทันที ไม่ต้องรอ 4 เดือน
ส่วนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวว่า พรรคประชาชนไม่มีเสียงแตกตามที่มีกระแสข่าว ไม่ได้ทำให้เกิดความไขว้เขว กระบวนการตัดสินใจของพรรคประชาชนสิ้นสุดไปตั้งแต่วันที่กรรมการบริหารพรรคได้แถลงข่าวและเซ็นข้อตกลงร่วมกับพรรคภูมิใจไทย และตลอดทั้งวันที่ตนได้ประชุมกับส.ส.ในพรรคก็ไม่ได้พูดถึงการเปิดฟรีโหวต เชื่อมั่นต่อเพื่อนร่วมพรรคว่า พร้อมปฏิบัติตามมติของพรรค
ส่วนข้อเสนอของพรรคเพื่อไทยพร้อมยุบสภาทันที หากนายชัยเกษมถูกเลือกเป็นนายกฯ นายณัฐพงษ์ กล่าววว่า หากเป็นข้อเสนอก่อนหน้านี้อย่างเป็นทางการ ก่อนที่พรรคประชาชนจะตัดสินใจแถลงออกมาอย่างเป็นทางการ จะรับไว้พิจารณา แต่กระบวนการที่ผ่านมาตลอดจนถึงวันนี้ ยังมีการให้ข่าวกลับไปกลับมาจากฝั่งพรรคเพื่อไทย พอจะประเมินได้ว่าไม่ได้มีความจริงจังและจริงใจที่จะบรรลุข้อตกลงตั้งแต่ต้น เป็นเพียงการปล่อยข่าวเพื่อช่วงชิงจังหวะทางการเมืองมากกว่า