อิ๊งค์ โพสต์ไอจี เช็กอินอยู่ไทย Flightradar24 ชี้ทักษิณอยู่อินเดีย ไม่ใช่สิงคโปร์ ยังลุ้นปลายทาง

อิ๊งค์ โพสต์ไอจี เช็กอินอยู่ไทย Flightradar24 ชี้เครื่องบินทักษิณอยู่อินเดีย ไม่ใช่สิงคโปร์ จับตาปลายทาง
จากกรณีรายงานข่าวอ้างว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ใช้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัว เดินทางไปต่างประเทศ โดยแจ้งกับ ตม.ว่าปลายทางคือสิงคโปร์ ซึ่งเดินทางไปกับครอบครัว โดยก่อนหน้านี้ น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ บุตรสาว ได้ออกมาปฏิเสธผ่านไอจีสตอรี่แล้วว่ากล่อมลูกนอนอยู่ที่ไทยนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 23.10 น. วันที่ 4 กันยายน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ไอจีสตอรี่ เป็นภาพสถานที่แห่งหนึ่ง เช็กอินอยู่ที่กรุงเทพฯ
ขณะที่ Flightradar24 อัพเดตว่า ขณะนี้ (22.38 น.) เครื่องบินของนายทักษิณบินอยู่เหนือน่านฟ้าอินเดีย ซึ่งไม่ตรงและเป็นคนละทิศทางกับสิงคโปร์ ขณะที่มีผู้ติดตามการเดินทางของนายทักษิณผ่าน Flightradar24 มากกว่า 2.1 หมื่นคน (เวลา 23.41 น.) เพื่อรอดูว่าปลายทางลงจอดที่ไหน