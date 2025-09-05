อนุทิน ปัดเป่าคดีเขากระโดง นั่งนายกฯ เมื่อไหร่ ลุยเต็มที่ ลั่นตรงไหนยึดได้ยึด ขึ้นศาลได้ต้องขึ้นศาล จะติดตามเอง
เมื่อวันที่ 4 กันยายน นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ถูกสอบถามกรณีที่การรถไฟแห่งประเทศไทยขอเลื่อนเข้าแจ้งความร้องทุกข์เอาผิดรุกที่ดินเขากระโดงอย่างไม่มีกำหนด และหากนายอนุทิน ชาญวีรกูล ชนะเสียงโหวตก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นไปได้หรือไม่รัฐบาลใหม่จะหยุดการตรวจสอบกรณีคดีเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ ว่า “ถ้าเลือกนายอนุทิน คดีก็จะหายไปตลอดเวลา และหายไปตลอดกาล”
ขณะที่ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีรฟท.เลื่อนการเข้าแจ้งความต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) จนมีการเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทย และการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ว่า ต้องย้อนกลับไปดูว่า ปัจจุบันผู้รักษาการรมว.คมนาคม คือ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ สังกัดพรรคอะไร เป็นหน้าที่ของรักษาการ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่การดำเนินการของพรรคภูมิใจไทย ย้ำว่าข้อกฎหมายก็คือข้อกฎหมาย
“หากพรรคภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาล ยังไม่ทราบว่าใครจะได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกระทรวงคมนาคม จึงยืนยันได้ว่าพรรคยังไม่มีอำนาจหรือบทบาทในการสั่งการใดๆ ต่อกระทรวงคมนาคม ทุกอย่างต้องดำเนินไปตามกระบวนการกฎหมาย และเป็นอำนาจหน้าที่ของข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความรับผิดชอบของรฟท. ต้องชี้แจงให้สังคมทราบ ยอมรับว่าเรื่องนี้ก็ส่งผลกระทบต่อพรรคภูมิใจไทยที่อาจถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือถูกกล่าวหา
ต่อมานายอนุทิน ถูกนักข่าวถามในเรื่องที่ถูกมองการเข้าแทรกแซงในคดีต่างๆ เช่น เรื่องเขากระโดง ว่า “เข้าใจผิดแล้ว ตอนเข้าไปสิ่งแรกที่ตั้งใจจะทำให้ชัดเจนคือการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาแล้วบอกเต็มที่ แต่ต้องอยู่ในกฎหมาย ไม่ใส่สี ไม่ใส่ความ ไม่ปั้นแต่ง ไม่ยัดข้อหา ไม่ทำในสิ่งที่เขาทำกันทุกวันนี้ ยืนยันว่าจะใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ ตรงไหนยึดได้ยึด ตรงไหนขึ้นศาลได้ต้องขึ้นศาล และผมจะติดตามเองด้วย”