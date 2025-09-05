จดหมายจากธงชัย ชี้มติ ปชน.เข้าใจได้ ข้อกล่าวหาปม 44 ส.ส.ไร้มูลความจริง

จดหมายจากธงชัย ชี้การตัดสินใจของ ปชน.เข้าใจได้ ข้อกล่าวหาปม 44 ส.ส.ไร้มูลความจริง ไม่เห็นด้วยการประณามเกินไป
เมื่อวันที่ 5 กันยายน ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธงชัย วินิจจะกูล อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประวัติศาสตร์ไทย มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน สหรัฐอเมริกา เขียนจดหมายเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่มีต่อพรรคประชาชนในการโหวตเลือกนายกฯ ความว่า ส่วนตัวผม อยากให้พรรคประชาชนโหวตให้พรรคเพื่อไทยในตอนต้น แต่เห็นทั้งข้อดีและเสียมากๆๆๆๆ ไม่ว่าจะโหวตไปทางไหน เมื่อเขาตัดสินใจไปทางพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเสียงชัดเจนจากสมาชิกและคนของเขาเอง ผมได้แต่คิดว่าก็เคารพการตัดสินใจของเขา ผมเชื่อว่าเหตุสำคัญคือไม่ไว้ใจพรรคเพื่อไทยอย่างหนัก ถ้าจะวิจารณ์มีข้อเดียว คือไม่ควรต้องรีบ น่าจะทอดเวลาออกไปได้ ผมเดาเอาว่า ข่าวว่าเพื่อไทยพยายามดีลเอาประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับมา พวกเขาน่าจะรู้สึกถูกตบหน้าอีก (ผมไม่เชื่อว่าดีลประยุทธ์จะสำเร็จ ไม่รู้ว่าจริงจังหรือบลัฟด้วยซ้ำไป) ผลเลยออกมาชัดเจนขนาดนั้น
ครั้นออกมาแบบนี้ ผมยังเห็นว่าการต้ดสินใจของพรรคประชาชน เข้าใจได้ และเราเคารพได้ว่ามีเหตุผล (คือความเฮงซวยสารพัดของพรรคเพื่อไทยเอง กระทั่ง 5-6 วันที่ผ่านมาก็ยังเห็นได้ชัดว่าไม่มีแผน ไม่มีแนวทางหลักการใดๆ เป็นการเมืองรายวัน เป็นเกมแค่นั้นเอง)
ผมจึงเห็นว่าการกล่าวประณามทั้งหลายต่อพรรคประชาชนค่อนข้างเกินไป เราห้ามคนที่รู้สึกเช่นนั้นไม่ได้ แต่หากคิดสักหน่อย ทางเลือกไหนก็เลวมากน้อยต่างกันไม่มาก การตัดสินใจจึงแสนจะยาก ผมเห็นอาการตีโพยตีพายของคนที่ค้านแล้วกลับเซ็ง เราผ่านความผิดพลาดแบบนี้มาหลายครั้งมากแล้ว ที่เกิดจากการต้องเลือกระหว่างเลวมากกับเลวน้อยกว่า ความต่างกันของหลายคนอยู่ตรงที่การประเมินที่ต่างกัน แต่กลับถูกทำให้กลายเป็นเรื่องผิดกับถูก มีหลักกับขาดหลัก ขาวกับดำชัดเจน ทั้งๆ ที่ไม่กี่วันก่อนทุกคนก็เห็นอยู่ว่ามันไม่ชัดเลย
การวิเคราะห์ว่ามีดีลกรณี ส.ส. 44 คน มาจากไหน? ข้อมูล? ถ้าไม่มีข้อมูลที่เชื่อได้ ผมเห็นว่าพฤติกรรมทุกอย่างของพรรคประชาชนสามารถอธิบายได้ (ไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตาม) ไม่มีมูลเลยว่าเป็นผลของดีล 44 คน การวิเคราะห์แบบนั้นจึงอาจกลายเป็นการกล่าวหากันเกินไป พรรคประชาชนต้องรับผลการติดสินใจของเขา ก็แค่นั้น
ผมไม่เคยรู้สึกอยากแบกพรรคประชาชนเลย อย่างมากก็แค่เชียร์ให้เขาไปได้ดี แต่ผมเห็นว่าการกล่าวหาราวกับเรารู้ชัดว่าเราถูก พรรคประชาชนผิดนั้น น่าผิดหวัง