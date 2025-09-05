รักชนก เข้าใจโหวตเตอร์ ยันตัดสินใจ คิดถึงผลประโยชน์ประเทศ พร้อมรับคำวิจารณ์
เมื่อวันที่ 5 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.กทม. พรรคประชาชน โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก หลังประชาชนยืนถือป้ายไม่เห็นด้วยบริเวณหหน้าที่ทำการพรรคประชาชน ถึงผลการตัดสินใจว่าทางพรรคประชาชนจะโหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นั่งนายกฯคนที่ 32
โดยมีรายละเอียดว่า ขอบคุณ คุณ Methus มากนะคะ ที่แวะมาที่พรรค ถ้าวันนี้พวกเรา ส.ส. พรรคประชาชนอยู่แถวนั้น คงได้แวะไปเจอกัน ไอซ์รู้ว่า ถ้าไม่รักไม่ห่วงไม่หวังในพวกเราจริงๆคงไม่ทำแบบนี้ ไอซ์และเพื่อนๆ ส.ส. เข้าใจความรู้สึกของคุณ Methus และอีกหลายๆคน เรารู้ว่าการตัดสินใจของพวกเราแม้จะเลือกเพื่อทำให้ประเทศไม่ไปสู่ทางตัน ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นด้วย ทั้งอาจทำให้โหวตเตอร์และประชาชนบางส่วนไม่สบายใจ ในฐานะนักการเมือง
พวกเรายินดีอย่างยิ่งที่จะรับคำวิพากษ์วิจารณ์ น้อมรับคำตำหนิอย่างเต็มใจ ยินดีรับผิดรับชอบในสิ่งที่พวกเราพรรคประชาชนได้ตัดสินใจร่วมกัน สำหรับท่านที่พอจะทำความเข้าใจพอจะยอมรับเรื่องนี้ได้ กับท่านที่อาจจะไม่เข้าใจและไม่สามารถยอมรับได้ ไอซ์ไม่อยากให้เกิดความบาดหมางกัน ไม่อยากให้มีการต่อว่า หรือค่อนแคะกันเอง ความรักและคาดหวังของแต่ละท่านแตกต่างกัน ดังนั้นเราเห็นต่างกันได้แต่อย่าต่อว่ากันเอง อยากให้เอาความไม่พอใจทั้งหมด มาต่อว่าพวกเราให้เต็มที่
ถึงที่สุดแล้ว อยากย้ำจุดยืน พวกเราไม่ได้ตัดสินใจบนผลประโยชน์ของพรรคหรือเพื่อคะแนนเสียงของ ส.ส. แต่เราต้องเลือกทางที่ดีที่สุดสำหรับบ้านเมือง เพื่อให้ประเทศนี้ได้นับถอยหลังเข้าสู่การยุบสภาจริงๆสักที นั่นก็เพื่อเราจะได้มีรัฐบาลใหม่ให้เร็วที่สุด และเพื่อให้ประเทศของเราได้มีโอกาส ริเริ่มวางหมุดหมายแรกในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเรารู้กันดีว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่สร้างปัญหาให้ประเทศชาติของเรานี้มากที่สุดและยังแก้ยากมากที่สุดด้วย แน่นอนเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไง การตัดสินใจของเราวันนี้จะพาเราไปอยู่ที่จุดไหน แต่เราตระหนักว่าทุกๆการตัดสินใจทางการเมืองมีราคาที่ต้องจ่าย และพวกเราต้องจ่าย
สุดท้ายนี้ ไอซ์คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีและจำเป็นมากๆสำหรับประเทศนี่คือการวิจารณ์นักการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคที่ท่านสนับสนุนและเลือกมาเองกับมืออย่างตรงไปตรงมา เพื่อทำให้พรรคได้รู้ตัวอยู่เสมอว่า ประชาชนไม่ใช่ของตาย และเสียงของท่านมีความหมายต่อพวกเราจริงๆ ด้วยรักและเคารพ ถึงคุณ Methus และประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดทุกท่าน