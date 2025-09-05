อนุทิน รับ ตื่นเต้นวันประวัติศาสตร์โหวตเลือกนายกฯ ขอปชช.มั่นใจ ทุกอย่างจะเรียบร้อย

“อนุทิน” รับ ตื่นเต้นวันประวัติศาสตร์โหวตเลือกนายกฯ ขอประชาชนมั่นใจ ทุกอย่างจะดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อเวลา 09.10 น. วันที่ 5 กันยายน ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ก่อนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี โดยกล่าวว่า วันนี้ทุกอย่างจะเป็นไปตามวาระการประชุม
เมื่อถามว่า วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ตื่นเต้นหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ก็ธรรมดาที่ต้องตื่นเต้น เป็นเรื่องธรรมดา ขอเข้าไปก่อนเพื่อเข้าประชุม
เมื่อถามว่า มีอะไรอยากฝากบอกประชาชนหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ก็ขอขอบคุณประชาชนทุกคน ขอให้มีความมั่นใจ และขอให้สนับสนุนให้ทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย
จากนั้น นายอนุทินขอตัวขึ้นไปประชุม โดยบอกให้สื่อช่วยหลบ เพื่อขอทางขึ้นสู่ห้องประชุม และไม่ได้ตอบคำถามสื่อหลังจากนั้น