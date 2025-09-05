บิ๊กป้อม นำส.ส.พปชร. โหวต อนุทิน นั่งนายกฯ ชัยวุฒิ เผย ได้ รมต. 4 เก้าอี้ ยังไม่ชัดคุมกลาโหม

ชัยวุฒิ เผย พปชร.ได้โควตา ครม. 4 เก้าอี้ ยังไม่ชัด “บิ๊กป้อม” หวนคืนกลาโหมหรือไม่ รอคุย “อนุทิน” หลังโหวตนายกฯ เรียบร้อย
เมื่อเวลา 09.35 น. วันที่ 5 กันยายน ที่รัฐสภา นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้ฝากอะไรหรือไม่ ว่า พล.อ.ประวิตร เดินทางมาประชุมด้วยตัวเองเพื่อลงมติ และให้สมาชิกพรรคทุกคนลงมติพร้อมเพรียงกัน เพราะพรรคพลังประชารัฐตัดสินใจร่วมรัฐบาล ซึ่งได้คุยกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เรียบร้อยแล้ว
ถามว่า ได้มีการพูดคุยเรื่องแบ่งกระทรวงหรือยัง เพราะมีกระแสข่าวว่า พล.อ.ประวิตร จะมานั่งกระทรวงกลาโหม นายชัยวุฒิ กล่าวว่า มีการคุยกันเบื้องต้น แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป และในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ จะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรค ซึ่งคงจะได้ข้อสรุป
เมื่อถามว่า มีการมองว่า พล.อ.ประวิตร จะมาดูแลงานด้านความมั่นคง นายชัยวุฒิ กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่ทราบรายละเอียด ขอคุยกับนายอนุทินอีกที
เมื่อถามว่า พรรคพลังประชารัฐได้พูดคุยกันหรือยังว่าจะได้กี่เก้าอี้ นายชัยวุฒิ กล่าวว่า เท่าที่ทราบก็ 4 ตามที่คุยกันไว้ แต่ต้องรอข้อสรุปที่ชัดเจน ซึ่งต้องมีการพูดคุยกันอีกทีหลังมีการโหวตนายกฯ ผ่านแล้ว
เมื่อถามว่า ส่วนตัวได้รับการทาบทามเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ นายชัยวุฒิ กล่าวว่า ยังไม่มีหรอก เพราะยังไม่มีข้อสรุปเรื่องตำแหน่ง แค่มีการหารือในการร่วมรัฐบาล ส่วนรายละเอียดต้องพูดคุยกัน ย้ำว่าตนไม่ทราบ