คนใกล้ชิด แจงเหตุเครื่องบินเจ็ตทักษิณ เปลี่ยนจุดหมายไปดูไบ ทำไมสัญญาณหายตรงอินเดีย
วันที่ 5 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คนใกล้ชิด นายทักษิณ ชิยวัตร เปิดเผยสาเหตุที่ เครื่องบินไพรเวตเจ็ตบินไปลงสิงคโปร์ไม่ทัน และทำไมต้องบินวนเป็นระยะๆ แถมสัญญาณหายบนน่านฟ้าอินเดีย โดยระบุว่า
สนามบิน Seletar สิงคโปร์ ซึ่งเป็นสนามบินสำหรับเครื่อง Private Jet เปิดให้เครื่องลงได้ตั้งแต่เวลา 0700LT ปิดเวลา 2200LT เครื่องลำสุดท้ายสามารถลงได้ เวลา 2200LT
เนื่องจากสนามบินนี้ จะใช้ในการฝึกซ้อมการบินด้วย จึงมีช่วงเวลาที่สนามบินปิดเพื่อการฝึกซ้อม ไม่ให้เครื่องที่ไม่ใช่เครื่องฝึกบินขึ้นลง ในบางช่วงเวลา ดังต่อไปนี้
9:30-10:30LT
12:00-13:00LT
15:00-16:00LT
17:00-18:00LT
22:00-7:00LT
ตามเวลาที่เครื่องของทักษิณขึ้นจากดอนเมือง จะใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง ทำให้ไปลงสนามบินที่สิงคโปร์ไม่ทัน ทั้งนี้เวลาของสิงคโปร์ เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง
เมื่อตัดสินใจเปลี่ยนไปลงดูไบ ต้องมีการขออนุญาตผ่านน่านฟ้าแต่ละประเทศ จึงมีการบินวนเป็นระยะๆ เพื่อขออนุญาตกลางอากาศ
ในช่วงที่สัญญาณเครื่องบินหายไปบริเวณประเทศอินเดียนั้น เนื่องมาจากอินเดียตัดสัญญาณอินเตอร์เน็ตของเครื่องบินทั้งหมดที่บินผ่านน่านฟ้า