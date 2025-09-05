มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 639 ราย
เมื่อวันที่ 5 กันยายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระ ตุลาคม 2568 ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 639 ราย ดังนี้
