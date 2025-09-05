โสภณ ลั่นภูมิใจไทย ไม่เคยตระบัดสัตย์ ยันยึดมั่นข้อตกลงพรรคร่วม-พร้อมเลือกตั้ง

“โสภณ” ลั่น “ภท.” ไม่เคย ตระบัดสัตย์ ย้ำ ยึดมั่นตามข้อตกลงพรรคร่วม ชี้ “ภูมใจไทย” พร่อมเลือกตั้ง ยัน ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ การเข้าสู่ระเบียบวาระ นายโสภณ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ได้ลุกขึ้นอภิปรายสนับสนุนญัตติขอเลื่อนระเบียบวาระนำเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ว่า เราปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญโดยชอบและปฏิบัติตามข้อบังคับโดยชอบ ซึ่งวันนี้สถานการณ์ไม่ปกตินายกรัฐมนตรีคนก่อนถูกพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ขณะที่สถานการณ์ปกติคือสภานิติบัญญัติแห่งนี้จำเป็นต้องหานายก ทางพรรคภูมิใจไทยจึงเป็นแกนที่จะสรรหาพรรคต่าง ๆ มาร่วมจัดตั้งรัฐบาล จะใช้คำว่ารัฐบาลเฉพาะกิจผ่านทางตันก็ถือว่าใช้ได้ แล้วการทำข้อตกลงก็ถือว่าไม่ผิดอะไรการเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ไม่ผิดเช่นกัน
ตนเห็นแย้งกับบผู้อภิปรายที่บอกว่า เป็นการเซาะก่อนระบอบประชาธิปไตย พรรคภูมิใจไทยยืนหยัดและยึดมั่นในข้อตกลงที่มีต่อพรรคร่วมที่จะสนับสนุนให้พรรคภูมิใจไทย ให้หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรี เรายึดมั่นในกระบวนการมองว่าเป็นการคืนประชาธิปไตยให้ประชาชนตามครรลองโดยเร็วที่สุด
” พรรคภูมิใจไทยไม่ได้กลัวการเลือกตั้ง เราพร้อมเลือกตั้ง แต่กระบวนการเลือกตั้งต้องเป็นไปตาม กระบวนการที่ควรจะเป็น พักแกนนำที่จัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้เห็นว่าขั้นตอนเวลาสมควรใน 4 เดือนที่จะบริหารเพื่อจัดกระบวนการเลือกตั้งให้เสร็จตามข้อตกลง และยืนยันว่าสิ่งใดที่ภาคภูมิใจไทยได้รับปากต่อพี่น้องประชาชนในสาธารณชนและพรรคการเมืองต่าง ๆ พรรคภูมิใจไทยไม่เคยตระบัดสัตย์ ” นายโสภณกล่าว