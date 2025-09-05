ทวี ชี้ MOA ปชน.-ภท. บ่อนทำลายประชาธิปไตย ทำโหวตนายกฯขัดรธน.
วันที่ 5 ก.ย. การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในช่วงยุตติการเสนอเลื่อน-ไม่เลื่อน วาระการโหวตนายกรัฐมนตรี ผู้ที่มีความเหมาะสมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 159 พิจารณาก่อนหรือไม่ ช่วงหนึ่งพันตำรวจเอกทวี สอดส่อง สส.พรรคประชาชาติ ลุกขึ้นอภิปราย ว่า รัฐสภาจะต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ โดยเห็นว่าการที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ เป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เนื่องจากมีข้อตกลงระหว่าง พรรคประชาชน กับพรรคภูมิใจไทย กรณีการเลือกบุคคลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นข้อตกลงทางการเมืองที่กร่อนเซาะระบอบประชาธิปไตยและทำลายรัฐธรรมนูญ เป็นการสกัดการตั้งรัฐบาลโดยเสรี
“ เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวมีในข้อ4 เพื่อสร้างหลักประกันว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะยุบสภาภายใน4 เดือนจริง พรรคภูมิใจไทยต้องดำเนินการด้วยวิธีใดๆ เพื่อให้รัฐบาลเป็นเสียงข้างน้อย เพื่อไม่ให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก และลงชื่อในณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ และนายอนุทิน ชาญวีรกุล ข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการเมืองที่สะท้อนให้เห็นการบิดเบือนรัฐธรรมนูญ ซึ่งนายกรัฐมนตรีถือเป็นเสาหลักนายอนุทินอาจจะมาด้วยพรรคการเมือง เมื่อมีข้อตกลงดังกล่าว จะทำให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในมาตรา 49” พ.ต.อ.ทวีกล่าว
พ.ต.อ.ทวี กล่าวต่อว่าหากมีการพูดถึงเรื่องคุณสมบัติแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะอภิปรายต่อไป ว่าเป็นอาชญากรรมหรืออาชญากรทางประชาธิปไตยทางการเมืองอย่างไร ชีว่าหากจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีขอให้มี การพิจารณาข้อตกลงที่ได้อภิปรายไว้ โดยพรรคประชาชาติเห็นว่าควรจะยื่นเรื่องดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ข้อตกลงของทั้ง2พรรคการเมือง เนื่องจากอ้างว่าข้อตกลงจะนำไปสู่เหตุแห่งการยุบพรรคการเมือง
โดยเห็นว่า ตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้สมาชิกถูกครอบงำ โดยการลงMOA ดังกล่าวเป็นการครอบงำและเป็นผลประโยชน์ของสองพรรคการเมืองการ ฝ่ายหนึ่งได้เป็นรัฐบาลอีกฝ่ายหนึ่งได้เป็นฝ่ายค้านแต่ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ถือว่าเป็นการไม่เห็นหัวประชาชน จึงควรจะการเลือกนายกรัฐมนตรีต้องมีการวินิจฉัยให้ถ่องแท้ เพราะเริ่มต้นก็เป็นการกระทำที่ผิดต่อรัฐธรรมนูญเป็นการทำลายประชาธิปไตย และเป็นพรรคการเมืองที่ประกาศว่าพรรคตัวเองยึดมั่นในประชาธิปไตย